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  • «Райо Вальекано» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

«Райо Вальекано» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

1 марта 2025, 17:05
Райо Вальекано
01.03.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
55' А. Рацу
81' Д. Лукебакио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
(К) ЛВ
4
Педро Диас
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Сауль Ньигес
(К) ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
20
Этьен Это'О
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
14
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
37
Леандро Антонетти
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
4-2-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
2
Мумин
24
Лежен
17
Рацу
4
Диас
6
Сисс
18
Гарсия
11
Нтека
23
Эмбарба
8
Трехо
4-3-2-1
1
Нюланд
22
Кармона
5
Баде
4
Салас
17
Педроса
24
Санчес
97
Соу
8
Ньигес
11
Лукебакио
11
Варгас
16
Ромеро
2
Мумин
15
Эрнандес
15
Эрнандес
2
Мумин
23
Эмбарба
20
Баллиу
20
Баллиу
23
Эмбарба
8
Трехо
6
Гумбау
6
Гумбау
8
Трехо
4
Диас
23
Валентин
23
Валентин
4
Диас
11
Нтека
14
Гвардиола
14
Гвардиола
11
Нтека
97
Соу
6
Агум
6
Агум
97
Соу
17
Педроса
14
Буэно
14
Буэно
17
Педроса
22
Кармона
21
Эджуке
21
Эджуке
22
Кармона
11
Варгас
10
Сусо
10
Сусо
11
Варгас
Остались в запасе
Райо Вальекано
Севилья
25
Дани Карденас
ВР
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Этьен Это'О
ЦФ
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
37
Леандро Антонетти
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Этьен Это'О
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
37
Леандро Антонетти
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Райо Вальекано - Севилья
1
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
14
9
Количество передач
521
286
Сейвы
3
7
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.58
0.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Севильи», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано»«Севилья»

«Райо Вальекано» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Райо Вальекано
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