01.03.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-2-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
2
Мумин
24
Лежен
17
Рацу
4
Диас
6
Сисс
18
Гарсия
11
Нтека
23
Эмбарба
8
Трехо
4-3-2-1
1
Нюланд
22
Кармона
5
Баде
4
Салас
17
Педроса
24
Санчес
97
Соу
8
Ньигес
11
Лукебакио
11
Варгас
16
Ромеро
2
Мумин
15
Эрнандес
15
Эрнандес
2
Мумин
23
Эмбарба
20
Баллиу
20
Баллиу
23
Эмбарба
8
Трехо
6
Гумбау
6
Гумбау
8
Трехо
4
Диас
23
Валентин
23
Валентин
4
Диас
11
Нтека
14
Гвардиола
14
Гвардиола
11
Нтека
97
Соу
6
Агум
6
Агум
97
Соу
17
Педроса
14
Буэно
14
Буэно
17
Педроса
22
Кармона
21
Эджуке
21
Эджуке
22
Кармона
11
Варгас
10
Сусо
10
Сусо
11
Варгас
Остались в запасе
Райо Вальекано
Севилья
25
Дани Карденас
ВР
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Этьен Это'О
ЦФ
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
37
Леандро Антонетти
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Этьен Это'О
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
37
Леандро Антонетти
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Райо Вальекано - Севилья
1
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
14
9
Количество передач
521
286
Сейвы
3
7
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.58
0.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Севильи», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»