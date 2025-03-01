01.03.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
3-3-1-1-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
4
Орбан
3
Битшиабу
22
Раум
48
Вермерен
17
Баку
21
Айдара
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
3-3-1-2-1
27
Центнер
21
Да Коста
4
Йенц
21
Ханше-Ольсен
2
Мвене
6
Сано
19
Каси
10
Амири
8
Небель
2
Джэ Сон
9
Буркардт
3
Битшиабу
23
Люкеба
23
Люкеба
3
Битшиабу
17
Опенда
18
Неделькович
18
Неделькович
17
Опенда
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
2
Гертрейда
13
Зайвальд
13
Зайвальд
2
Гертрейда
48
Вермерен
15
Поульсен
15
Поульсен
48
Вермерен
10
Амири
15
Мэлони
15
Мэлони
10
Амири
9
Буркардт
44
Вайпер
44
Вайпер
9
Буркардт
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Майнц
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча РБ Лейпциг - Майнц
1
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
8
15
Офсайды
1
4
Количество передач
515
537
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.44
1.13
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Майнца», 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Майнц»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»