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  • «РБ Лейпциг» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

«РБ Лейпциг» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

1 марта 2025, 16:20
РБ Лейпциг
01.03.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Майнц
2' Х. Симонс
52' Н. Амири 58' Ж. Буркардт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
10
Надим Амири
ЦП
2
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
9
Жонатан Буркардт
(К) ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
18
Николас Ферачниг
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
4
Орбан
3
Битшиабу
22
Раум
48
Вермерен
17
Баку
21
Айдара
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
3-3-1-2-1
27
Центнер
21
Да Коста
4
Йенц
21
Ханше-Ольсен
2
Мвене
6
Сано
19
Каси
10
Амири
8
Небель
2
Джэ Сон
9
Буркардт
3
Битшиабу
23
Люкеба
23
Люкеба
3
Битшиабу
17
Опенда
18
Неделькович
18
Неделькович
17
Опенда
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
2
Гертрейда
13
Зайвальд
13
Зайвальд
2
Гертрейда
48
Вермерен
15
Поульсен
15
Поульсен
48
Вермерен
10
Амири
15
Мэлони
15
Мэлони
10
Амири
9
Буркардт
44
Вайпер
44
Вайпер
9
Буркардт
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Майнц
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча РБ Лейпциг - Майнц
1
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
8
15
Офсайды
1
4
Количество передач
515
537
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.44
1.13

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Майнца», 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг»«Майнц»

«РБ Лейпциг» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Майнц РБ Лейпциг
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