25.02.2025, вторник, 19:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Вахда
Аль-Вахда
3-1-3-2-1
1
Аль-Оаишер
5
Макки
5
Эль-Ямик
13
Аль-Алаели
4
Бакшвин
4
Крету
7
Бакуна
35
18
Бгуир
80
Наджи
97
3-2-1-3-1
24
Бенто
12
Аль-Бушал
4
Ляпорт
33
Аль-Фатиль
6
Аль-Хассан
50
Кашиш
8
Аль-Сулаихим
23
Яхья
29
Гариб
10
Мане
7
Роналду
4
Крету
2
Аль-Мовалад
2
Аль-Мовалад
4
Крету
97
8
Амин
8
Амин
97
13
Аль-Алаели
11
Гудвин
11
Гудвин
13
Аль-Алаели
4
Бакшвин
9
Игало
9
Игало
4
Бакшвин
4
Ляпорт
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
4
Ляпорт
29
Гариб
20
Габриэль
20
Габриэль
29
Гариб
50
Кашиш
20
Уэсли
20
Уэсли
50
Кашиш
Остались в запасе
Аль-Вахда
Аль-Наср
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
44
Ridha Abdullah Ambadu
ЦЗ
44
Ridha Abdullah Ambadu
ЦЗ
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
44
Ridha Abdullah Ambadu
ЦЗ
44
Ridha Abdullah Ambadu
ЦЗ
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Вахда - Аль-Наср
3
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
14
13
Офсайды
2
3
Количество передач
264
450
Сейвы
3
3
Точность передач %
71
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Вахда» против «Аль-Наср», 22-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Вахда» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»