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  • «Аль-Вахда» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2025

«Аль-Вахда» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2025

25 февраля 2025, 17:50
Аль-Вахда
25.02.2025, вторник, 19:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Наср
48' К. Роналду 90+10' С. Мане (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
4
Валид Бакшвин
(К) ОП
4
Александру Крету
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
35
Mohamed Al Makahasi
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
80
Яхья Наджи
ПВ
97
Murad Khadhari
ЦФ
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Вахда
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
44
Ridha Abdullah Ambadu
ЦЗ
44
Ridha Abdullah Ambadu
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
8
Юссеф Амин
ЛВ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
20
Анжело Габриэль
ПВ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Аль-Оаишер
5
Макки
5
Эль-Ямик
13
Аль-Алаели
4
Бакшвин
4
Крету
7
Бакуна
35
18
Бгуир
80
Наджи
97
3-2-1-3-1
24
Бенто
12
Аль-Бушал
4
Ляпорт
33
Аль-Фатиль
6
Аль-Хассан
50
Кашиш
8
Аль-Сулаихим
23
Яхья
29
Гариб
10
Мане
7
Роналду
4
Крету
2
Аль-Мовалад
2
Аль-Мовалад
4
Крету
97
8
Амин
8
Амин
97
13
Аль-Алаели
11
Гудвин
11
Гудвин
13
Аль-Алаели
4
Бакшвин
9
Игало
9
Игало
4
Бакшвин
4
Ляпорт
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
4
Ляпорт
29
Гариб
20
Габриэль
20
Габриэль
29
Гариб
50
Кашиш
20
Уэсли
20
Уэсли
50
Кашиш
Остались в запасе
Аль-Вахда
Аль-Наср
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
44
Ridha Abdullah Ambadu
ЦЗ
44
Ridha Abdullah Ambadu
ЦЗ
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
44
Ridha Abdullah Ambadu
ЦЗ
44
Ridha Abdullah Ambadu
ЦЗ
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Вахда - Аль-Наср
3
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
14
13
Офсайды
2
3
Количество передач
264
450
Сейвы
3
3
Точность передач %
71
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Вахда» против «Аль-Наср», 22-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Вахда» – «Аль-Наср»

«Аль-Вахда» – «Аль-Наср» смотреть онлайн 25 февраля

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Вахда
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