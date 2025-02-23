23.02.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 23 тур
Франция. Лига 1, 23 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Нант
Нант
4-1-2-1-2
1
Лопеш
4
Соу
21
Кастеллетто
5
Паллуа
98
Амьен-Аду
8
Лепенан
19
Леру
8
Аугусто
27
Саймон
42
Мохамед
11
Аблин
4-2-2-2
13
Райан
2
Агилар
5
Сарр
2
Медина
24
Гради
21
Эль-Айнауи
17
Диуф
28
Томассон
21
Зарури
22
Саид
10
Койялипу
27
Саймон
13
Коклен
13
Коклен
27
Саймон
42
Мохамед
7
Томас
7
Томас
42
Мохамед
98
Амьен-Аду
12
Элиа
12
Элиа
98
Амьен-Аду
2
Агилар
2
Пуйи
2
Пуйи
2
Агилар
21
Зарури
10
Фульини
10
Фульини
21
Зарури
17
Диуф
10
Агбонифо
10
Агбонифо
17
Диуф
10
Койялипу
18
Нзола
18
Нзола
10
Койялипу
22
Саид
7
Сотока
7
Сотока
22
Саид
Остались в запасе
Нант
Ланс
22
Матье Акапандье
ПЗ
30
Патрик Карльгрен
ВР
17
Демен Табибу
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
12
Эрве Коффи
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
22
Матье Акапандье
ПЗ
30
Патрик Карльгрен
ВР
17
Демен Табибу
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Нант - Ланс
2
1
4
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
11
Нарушения
13
18
Количество передач
318
586
Сейвы
3
5
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
3.61
1.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Ланса», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 17:09 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Ланс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»