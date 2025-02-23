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  • «Нант» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

«Нант» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

23 февраля 2025, 15:50
Нант
23.02.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 23 тур
3 : 1
Завершен
Ланс
60' М. Саймон (П) 90+5' М. Элиа
65' Н. Эль-Айнауи (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Антони Лопеш
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
(К) ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
19
Луи Леру
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ланс
13
Мэтью Райан
ВР
24
Жонатан Гради
(К) ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
22
Матье Акапандье
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
17
Демен Табибу
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Сорба Томас
ПВ
12
Эрба Гирасси
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Ланс
12
Эрве Коффи
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
2
Том Пуйи
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лопеш
4
Соу
21
Кастеллетто
5
Паллуа
98
Амьен-Аду
8
Лепенан
19
Леру
8
Аугусто
27
Саймон
42
Мохамед
11
Аблин
4-2-2-2
13
Райан
2
Агилар
5
Сарр
2
Медина
24
Гради
21
Эль-Айнауи
17
Диуф
28
Томассон
21
Зарури
22
Саид
10
Койялипу
27
Саймон
13
Коклен
13
Коклен
27
Саймон
42
Мохамед
7
Томас
7
Томас
42
Мохамед
98
Амьен-Аду
12
Элиа
12
Элиа
98
Амьен-Аду
2
Агилар
2
Пуйи
2
Пуйи
2
Агилар
21
Зарури
10
Фульини
10
Фульини
21
Зарури
17
Диуф
10
Агбонифо
10
Агбонифо
17
Диуф
10
Койялипу
18
Нзола
18
Нзола
10
Койялипу
22
Саид
7
Сотока
7
Сотока
22
Саид
Остались в запасе
Нант
Ланс
22
Матье Акапандье
ПЗ
30
Патрик Карльгрен
ВР
17
Демен Табибу
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
12
Эрве Коффи
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
22
Матье Акапандье
ПЗ
30
Патрик Карльгрен
ВР
17
Демен Табибу
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Нант - Ланс
2
1
4
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
11
Нарушения
13
18
Количество передач
318
586
Сейвы
3
5
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
3.61
1.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Ланса», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 17:09 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант»«Ланс»

«Нант» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ланс Нант
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