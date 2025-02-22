22.02.2025, суббота, 21:15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
3-3-1-2-1
1
Райкович
15
Кадеш
6
Аль-Муса
13
Шанкити
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
19
Диаби
34
Бергвейн
9
Бензема
3-3-1-2-1
37
Буну
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
2
Канселу
8
Невеш
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
34
Бергвейн
6
Аль-Нашри
6
Аль-Нашри
34
Бергвейн
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
6
Аль-Давсари
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
6
Аль-Давсари
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Хиляль
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Хиляль
3
3
Всего ударов по воротам
11
24
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
10
Нарушения
10
14
Офсайды
6
1
Количество передач
354
430
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
1
13
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
1
12
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Хиляля», 21-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 21:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»