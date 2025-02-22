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  • «Валенсия» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

«Валенсия» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

22 февраля 2025, 19:20
Валенсия
22.02.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
0 : 3
Завершен
Атлетико
12' Х. Альварес 30' Х. Альварес 86' А. Корреа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Пепелу
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Мамардашвили
14
Гайя
3
Москера
5
Таррега
20
Фулкье
5
Барренечеа
18
Пепелу
8
Гуэрра
11
Риоха
24
Хайме
6
Садик
4-2-2-2
13
Облак
3
Аспиликуэта
24
Ле Норман
2
Лангле
20
Молина
14
Льоренте
7
Де Пауль
20
Симеоне
16
Лино
7
Гризманн
19
Альварес
24
Хайме
8
Алмейда
8
Алмейда
24
Хайме
11
Риоха
21
Перес
21
Перес
11
Риоха
6
Садик
17
Мир
17
Мир
6
Садик
5
Барренечеа
16
Лопес
16
Лопес
5
Барренечеа
18
Пепелу
9
Дуро
9
Дуро
18
Пепелу
16
Лино
22
Галан
22
Галан
16
Лино
20
Симеоне
20
Хименес
20
Хименес
20
Симеоне
3
Аспиликуэта
22
Галлахер
22
Галлахер
3
Аспиликуэта
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
Остались в запасе
Валенсия
Атлетико
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Валенсия - Атлетико
1
3
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
0
Нарушения
18
16
Офсайды
0
2
Количество передач
525
578
Сейвы
0
2
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Атлетико», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Атлетико»

«Валенсия» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Валенсия
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