22.02.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
4-2-1-1-2
1
Сузуки
14
Валери
5
Валенти
40
Балог
15
Дель Прато
19
Сом
16
Кейта
80
Бернабе
22
Кансельери
14
Бонни
11
Альмквист
4-3-2-1
1
Равалья
2
Калабрия
17
Беукема
26
Лукуми
33
Миранда
19
Фройлер
6
Моро
4
Побега
14
Ндой
28
Камбьяги
9
Кастро
11
Альмквист
8
Левик
8
Левик
11
Альмквист
80
Бернабе
24
Эстевес
24
Эстевес
80
Бернабе
Эстевес
3
Камара
3
Камара
Эстевес
22
Кансельери
27
Ман
27
Ман
22
Кансельери
14
Бонни
32
Пеллегрино
32
Пеллегрино
14
Бонни
33
Миранда
22
Ликояннис
22
Ликояннис
33
Миранда
4
Побега
80
Фаббиан
80
Фаббиан
4
Побега
6
Моро
19
Фергюсон
19
Фергюсон
6
Моро
17
Беукема
25
Домингес
25
Домингес
17
Беукема
28
Камбьяги
7
Орсолини
7
Орсолини
28
Камбьяги
Остались в запасе
Парма
Болонья
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
65
Элиа Пликко
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
65
Элиа Пликко
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Парма - Болонья
2
1
Всего ударов по воротам
4
16
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
4
Нарушения
14
13
Офсайды
1
3
Количество передач
200
557
Сейвы
1
1
Точность передач %
64
86
Удары мимо ворот
1
12
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Болоньи», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»