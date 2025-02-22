Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Парма» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

«Парма» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

22 февраля 2025, 15:50
Парма
22.02.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
37' А. Бонни (П) 79' С. Сом
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
19
Симон Сом
ОП
16
Мандела Кейта
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
19
Ремо Фройлер
(К) ЦП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
65
Элиа Пликко
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Сузуки
14
Валери
5
Валенти
40
Балог
15
Дель Прато
19
Сом
16
Кейта
80
Бернабе
22
Кансельери
14
Бонни
11
Альмквист
4-3-2-1
1
Равалья
2
Калабрия
17
Беукема
26
Лукуми
33
Миранда
19
Фройлер
6
Моро
4
Побега
14
Ндой
28
Камбьяги
9
Кастро
11
Альмквист
8
Левик
8
Левик
11
Альмквист
80
Бернабе
24
Эстевес
24
Эстевес
80
Бернабе
Эстевес
3
Камара
3
Камара
Эстевес
22
Кансельери
27
Ман
27
Ман
22
Кансельери
14
Бонни
32
Пеллегрино
32
Пеллегрино
14
Бонни
33
Миранда
22
Ликояннис
22
Ликояннис
33
Миранда
4
Побега
80
Фаббиан
80
Фаббиан
4
Побега
6
Моро
19
Фергюсон
19
Фергюсон
6
Моро
17
Беукема
25
Домингес
25
Домингес
17
Беукема
28
Камбьяги
7
Орсолини
7
Орсолини
28
Камбьяги
Остались в запасе
Парма
Болонья
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
65
Элиа Пликко
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
65
Элиа Пликко
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Парма - Болонья
2
1
Всего ударов по воротам
4
16
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
4
Нарушения
14
13
Офсайды
1
3
Количество передач
200
557
Сейвы
1
1
Точность передач %
64
86
Удары мимо ворот
1
12
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Болоньи», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Болонья»

«Парма» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Парма
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+