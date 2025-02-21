21.02.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
Испания. Примера, 25 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-2-3-1-1
13
Гуаита
15
Старфельт
5
Каррейра
30
Мингеса
3
Алонсо
20
Родригес
19
Сведберг
5
Сотело
6
Мориба
28
Лопес
7
Иглесиас
4-1-1-3-1
1
Эррера
7
Пенья
24
Катена
5
Эррандо
22
Бойомо
6
Торро
7
Монкайола
23
Бретонес
15
Сарагоса
16
Гомес
17
Будимир
30
Мингеса
16
Жаилсон
16
Жаилсон
30
Мингеса
5
Сотело
8
Бельтран
8
Бельтран
5
Сотело
7
Иглесиас
11
Дуран
11
Дуран
7
Иглесиас
28
Лопес
10
Аспас
10
Аспас
28
Лопес
19
Сведберг
14
Лосада
14
Лосада
19
Сведберг
7
Монкайола
8
Муньос
8
Муньос
7
Монкайола
24
Катена
14
Гарсия
14
Гарсия
24
Катена
16
Гомес
11
Барха
11
Барха
16
Гомес
23
Бретонес
11
Арнайц
11
Арнайц
23
Бретонес
15
Сарагоса
9
Гарсия
9
Гарсия
15
Сарагоса
Остались в запасе
Сельта
Осасуна
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Сельта - Осасуна
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
13
Офсайды
2
1
Количество передач
458
529
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
11
13
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.96
0.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Осасуны», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»