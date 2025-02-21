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  • «Сельта» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2025

«Сельта» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2025

21 февраля 2025, 21:50
Сельта
21.02.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
69' Я. Аспас (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
(К) ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
28
Фер Лопес
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
16
Жаилсон
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Гуаита
15
Старфельт
5
Каррейра
30
Мингеса
3
Алонсо
20
Родригес
19
Сведберг
5
Сотело
6
Мориба
28
Лопес
7
Иглесиас
4-1-1-3-1
1
Эррера
7
Пенья
24
Катена
5
Эррандо
22
Бойомо
6
Торро
7
Монкайола
23
Бретонес
15
Сарагоса
16
Гомес
17
Будимир
30
Мингеса
16
Жаилсон
16
Жаилсон
30
Мингеса
5
Сотело
8
Бельтран
8
Бельтран
5
Сотело
7
Иглесиас
11
Дуран
11
Дуран
7
Иглесиас
28
Лопес
10
Аспас
10
Аспас
28
Лопес
19
Сведберг
14
Лосада
14
Лосада
19
Сведберг
7
Монкайола
8
Муньос
8
Муньос
7
Монкайола
24
Катена
14
Гарсия
14
Гарсия
24
Катена
16
Гомес
11
Барха
11
Барха
16
Гомес
23
Бретонес
11
Арнайц
11
Арнайц
23
Бретонес
15
Сарагоса
9
Гарсия
9
Гарсия
15
Сарагоса
Остались в запасе
Сельта
Осасуна
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Сельта - Осасуна
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
13
Офсайды
2
1
Количество передач
458
529
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
11
13
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.96
0.96

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Осасуны», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта»«Осасуна»

«Сельта» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Сельта
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