21.02.2025, пятница, 17:20
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Дамак
Дамак
3-3-1-1-2
1
Ницэ
15
Шафаи
67
Аль-Хайбари
4
Аль-Рашиди
21
Аль-Анази
6
Аль-Субиани
3
Бедран
10
Станчу
40
Камано
13
Диалло
90
Аль-Гамди
4-1-2-2-1
16
Менди
28
Демирал
5
32
Дамс
31
Яслам
6
Аль-Муваллад
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
13
Галено
17
Тони
90
Аль-Гамди
12
Аль-Хавсави
12
Аль-Хавсави
90
Аль-Гамди
4
Аль-Рашиди
6
Абдулла
6
Абдулла
4
Аль-Рашиди
6
Аль-Субиани
20
20
6
Аль-Субиани
6
Аль-Муваллад
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
6
Аль-Муваллад
17
Тони
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
17
Тони
Остались в запасе
Дамак
Аль-Ахли
30
Naser Al Ghamdi
ВР
97
Амин Аль-Бухари
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
18
Ахмед Хариси
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
30
Naser Al Ghamdi
ВР
97
Амин Аль-Бухари
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
18
Ахмед Хариси
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Дамак - Аль-Ахли
2
5
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
17
Офсайды
3
2
Количество передач
283
468
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Дамак» против «Аль-Ахли», 21-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 17:20 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дамак» – «Аль-Ахли»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»