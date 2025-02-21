Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Дамак» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2025

«Дамак» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2025

21 февраля 2025, 16:20
Дамак
21.02.2025, пятница, 17:20
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Ахли
4' А. Тони 90+5' Галено
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
15
Фарук Шафаи
(К) ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
19
Франк Кессье
(К) ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Дамак
30
Naser Al Ghamdi
ВР
97
Амин Аль-Бухари
ВР
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
18
Ахмед Хариси
ЦП
20
A. Al Qahtani
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Ницэ
15
Шафаи
67
Аль-Хайбари
4
Аль-Рашиди
21
Аль-Анази
6
Аль-Субиани
3
Бедран
10
Станчу
40
Камано
13
Диалло
90
Аль-Гамди
4-1-2-2-1
16
Менди
28
Демирал
5
32
Дамс
31
Яслам
6
Аль-Муваллад
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
13
Галено
17
Тони
90
Аль-Гамди
12
Аль-Хавсави
12
Аль-Хавсави
90
Аль-Гамди
4
Аль-Рашиди
6
Абдулла
6
Абдулла
4
Аль-Рашиди
6
Аль-Субиани
20
20
6
Аль-Субиани
6
Аль-Муваллад
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
6
Аль-Муваллад
17
Тони
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
17
Тони
Остались в запасе
Дамак
Аль-Ахли
30
Naser Al Ghamdi
ВР
97
Амин Аль-Бухари
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
18
Ахмед Хариси
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
30
Naser Al Ghamdi
ВР
97
Амин Аль-Бухари
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
18
Ахмед Хариси
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Дамак - Аль-Ахли
2
5
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
17
Офсайды
3
2
Количество передач
283
468
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Дамак» против «Аль-Ахли», 21-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 17:20 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дамак» – «Аль-Ахли»

«Дамак» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Дамак
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+