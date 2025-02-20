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  • «Виктория» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

«Виктория» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

20 февраля 2025, 21:50
Виктория
20.02.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Ференцварош
27' Р. Дуросинми 35' П. Шулц 38' Р. Дуросинми
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
(К) ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
10
Павел Шулц
АП
99
Амар Мемич
ПВ
20
Каду
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Ференцварош
99
Dávid Gróf
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
(К) ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
9
Матей Валента
АП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Ференцварош
33
Левенте Эри
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
3-2-3-2
23
Йедличка
40
Дуэ
15
Маркович
21
Емелка
23
Калвах
6
Черв
99
Мемич
10
Шулц
20
Каду
17
Дуросинми
11
Выдра
4-1-3-1-1
99
77
Чивич
26
Сиссе
3
Гартенманн
2
Рамирес
18
Ромао
15
Абу Фани
16
Закариассен
25
Макрецкис
88
Ромменс
20
Салданья
99
Мемич
14
Доски
14
Доски
99
Мемич
20
Каду
24
Гавел
24
Гавел
20
Каду
11
Выдра
10
Копиц
10
Копиц
11
Выдра
88
Ромменс
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
88
Ромменс
18
Ромао
24
Кеинде
24
Кеинде
18
Ромао
2
Рамирес
14
Траоре
14
Траоре
2
Рамирес
16
Закариассен
8
Пешич
8
Пешич
16
Закариассен
Остались в запасе
Виктория
Ференцварош
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
9
Матей Валента
АП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
33
Левенте Эри
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
9
Матей Валента
АП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Остались в запасе
33
Левенте Эри
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Виктория - Ференцварош
2
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
10
18
Офсайды
1
2
Количество передач
413
398
Сейвы
1
4
Точность передач %
74
74
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
2.14
0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Виктория» против «Ференцвароша», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория»«Ференцварош»

«Виктория» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ференцварош Виктория
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