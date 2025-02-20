20.02.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Составы команд
Виктория
Виктория
3-2-3-2
23
Йедличка
40
Дуэ
15
Маркович
21
Емелка
23
Калвах
6
Черв
99
Мемич
10
Шулц
20
Каду
17
Дуросинми
11
Выдра
4-1-3-1-1
99
77
Чивич
26
Сиссе
3
Гартенманн
2
Рамирес
18
Ромао
15
Абу Фани
16
Закариассен
25
Макрецкис
88
Ромменс
20
Салданья
99
Мемич
14
Доски
14
Доски
99
Мемич
20
Каду
24
Гавел
24
Гавел
20
Каду
11
Выдра
10
Копиц
10
Копиц
11
Выдра
88
Ромменс
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
88
Ромменс
18
Ромао
24
Кеинде
24
Кеинде
18
Ромао
2
Рамирес
14
Траоре
14
Траоре
2
Рамирес
16
Закариассен
8
Пешич
8
Пешич
16
Закариассен
Остались в запасе
Виктория
Ференцварош
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
9
Матей Валента
АП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
33
Левенте Эри
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
9
Матей Валента
АП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Остались в запасе
33
Левенте Эри
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Виктория - Ференцварош
2
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
10
18
Офсайды
1
2
Количество передач
413
398
Сейвы
1
4
Точность передач %
74
74
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
2.14
0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Виктория» против «Ференцвароша», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория» – «Ференцварош»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»