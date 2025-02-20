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  • «Хайденхайм» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

«Хайденхайм» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

20 февраля 2025, 19:35
Хайденхайм
20.02.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 3
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Копенгаген
74' Л. Сиенза
37' А. Чиаха 53' К. Дикс (П) 114' Р. Уэскас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
20
Лука Кербер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
21
Адриан Бек
АП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Копенгаген
1
Диант Рамай
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
55
Габриэл Перейра
(К) ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
14
Кевин Дикс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
99
Элиас Ахури
ПВ
18
Амин Чиаха
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
25
Кристофер Негеле
ЛВ
7
Лео Сиенза
ЛВ
36
Лука Янес
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
31
Сирлорд Конте
ПВ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
13
Родриго Уэскас
ПЗ
16
Роберт
ЛВ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
28
Hunor Németh
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Феллер
39
Келлер
4
Зирслебен
6
Майнка
19
Ференбах
16
Нихуэс
2
Буш
20
Кербер
21
Бек
10
Ваннер
11
Зивзивадзе
3-3-3-1
1
Рамай
12
Гочолеишвили
55
Перейра
24
Гарананга
14
Дикс
36
Клем
24
Мелинг
99
Ахури
10
Эльюнусси
8
Фрохольдт
18
Чиаха
10
Ваннер
30
Тайеркауф
30
Тайеркауф
10
Ваннер
2
Буш
23
Траоре
23
Траоре
2
Буш
16
Нихуэс
3
Шеппнер
3
Шеппнер
16
Нихуэс
20
Кербер
17
Хонзак
17
Хонзак
20
Кербер
19
Ференбах
7
Сиенза
7
Сиенза
19
Ференбах
39
Келлер
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
39
Келлер
24
Гарананга
4
Хацидиакос
4
Хацидиакос
24
Гарананга
12
Гочолеишвили
13
Уэскас
13
Уэскас
12
Гочолеишвили
36
Клем
27
Делэни
27
Делэни
36
Клем
10
Эльюнусси
8
Маттссон
8
Маттссон
10
Эльюнусси
18
Чиаха
17
Ларссон
17
Ларссон
18
Чиаха
Остались в запасе
Хайденхайм
Копенгаген
22
Кевин Мюллер
ВР
22
Витус Эйхер
ВР
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
36
Лука Янес
ОП
25
Кристофер Негеле
ЛВ
31
Сирлорд Конте
ПВ
Главный тренер
Франк Шмидт
1
Натан Тротт
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
28
Hunor Németh
ЦП
16
Роберт
ЛВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
22
Кевин Мюллер
ВР
22
Витус Эйхер
ВР
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
36
Лука Янес
ОП
25
Кристофер Негеле
ЛВ
31
Сирлорд Конте
ПВ
Остались в запасе
1
Натан Тротт
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
28
Hunor Németh
ЦП
16
Роберт
ЛВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Хайденхайм - Копенгаген
3
3
Всего ударов по воротам
22
15
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
18
19
Офсайды
1
1
Количество передач
690
479
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
1.85
2.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Копенгагена», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Копенгаген»

«Хайденхайм» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Копенгаген Хайденхайм
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