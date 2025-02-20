20.02.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм
3-3-1-2-1
1
Феллер
39
Келлер
4
Зирслебен
6
Майнка
19
Ференбах
16
Нихуэс
2
Буш
20
Кербер
21
Бек
10
Ваннер
11
Зивзивадзе
3-3-3-1
1
Рамай
12
Гочолеишвили
55
Перейра
24
Гарананга
14
Дикс
36
Клем
24
Мелинг
99
Ахури
10
Эльюнусси
8
Фрохольдт
18
Чиаха
10
Ваннер
30
Тайеркауф
30
Тайеркауф
10
Ваннер
2
Буш
23
Траоре
23
Траоре
2
Буш
16
Нихуэс
3
Шеппнер
3
Шеппнер
16
Нихуэс
20
Кербер
17
Хонзак
17
Хонзак
20
Кербер
19
Ференбах
7
Сиенза
7
Сиенза
19
Ференбах
39
Келлер
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
39
Келлер
24
Гарананга
4
Хацидиакос
4
Хацидиакос
24
Гарананга
12
Гочолеишвили
13
Уэскас
13
Уэскас
12
Гочолеишвили
36
Клем
27
Делэни
27
Делэни
36
Клем
10
Эльюнусси
8
Маттссон
8
Маттссон
10
Эльюнусси
18
Чиаха
17
Ларссон
17
Ларссон
18
Чиаха
Остались в запасе
Хайденхайм
Копенгаген
22
Кевин Мюллер
ВР
22
Витус Эйхер
ВР
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
36
Лука Янес
ОП
25
Кристофер Негеле
ЛВ
31
Сирлорд Конте
ПВ
Главный тренер
Франк Шмидт
1
Натан Тротт
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
28
Hunor Németh
ЦП
16
Роберт
ЛВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
22
Кевин Мюллер
ВР
22
Витус Эйхер
ВР
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
36
Лука Янес
ОП
25
Кристофер Негеле
ЛВ
31
Сирлорд Конте
ПВ
Остались в запасе
1
Натан Тротт
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
28
Hunor Németh
ЦП
16
Роберт
ЛВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Хайденхайм - Копенгаген
3
3
Всего ударов по воротам
22
15
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
18
19
Офсайды
1
1
Количество передач
690
479
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
1.85
2.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Копенгагена», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Копенгаген»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»