Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Буде-Глимт» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

«Буде-Глимт» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

20 февраля 2025, 19:35
Буде-Глимт
20.02.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
5 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Твенте
56' К. Хег (П) 90+2' М. Хилгерс (АГ) 90+4' Б. Вембангомо 111' С. Фет 114' А. Верскуерен (АГ)
26' Ф. Сьоволд (АГ) 90+6' С. Стейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
(К) ЦЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
23
Михал Садилек
ЦП
14
Сем Стейн
АП
14
Мичел Влап
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
11
Дан Ротс
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
(К) ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Sam Karssies
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
6
Матиас Киоло
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Нильсен
6
Гундерсен
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
14
Салтнес
10
Хеуге
11
Бломберг
9
Хег
4-1-3-2
1
Уннершталь
28
ван Рой
14
Лагербилке
2
Хилгерс
5
Куйперс
23
Садилек
11
Ротс
14
Влап
14
Стейн
9
ван Вольфсвинкел
47
Лтайеф
2
Нильсен
4
Бьортуфт
4
Бьортуфт
2
Нильсен
20
Сьоволд
5
Вембангомо
5
Вембангомо
20
Сьоволд
14
Салтнес
19
Фет
19
Фет
14
Салтнес
11
Бломберг
10
Серли
10
Серли
11
Бломберг
Серли
25
Мяяття
25
Мяяття
Серли
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
2
Хилгерс
38
Брюнс
38
Брюнс
2
Хилгерс
47
Лтайеф
6
Киоло
6
Киоло
47
Лтайеф
14
Влап
24
Верскуерен
24
Верскуерен
14
Влап
9
ван Вольфсвинкел
18
Бут
18
Бут
9
ван Вольфсвинкел
23
Садилек
37
Унювар
37
Унювар
23
Садилек
11
Ротс
10
Ламмерс
10
Ламмерс
11
Ротс
Остались в запасе
Буде-Глимт
Твенте
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
10
Йеппе Кьяер
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Sam Karssies
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
10
Йеппе Кьяер
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Sam Karssies
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Буде-Глимт - Твенте
1
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
9
10
Офсайды
3
3
Количество передач
918
348
Сейвы
1
5
Точность передач %
89
71
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.05
1.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Твенте», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Твенте»

«Буде-Глимт» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Твенте Буде-Глимт
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+