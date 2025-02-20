20.02.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
5 : 2
Завершен
Составы команд
Буде-Глимт
Буде-Глимт
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Нильсен
6
Гундерсен
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
14
Салтнес
10
Хеуге
11
Бломберг
9
Хег
4-1-3-2
1
Уннершталь
28
ван Рой
14
Лагербилке
2
Хилгерс
5
Куйперс
23
Садилек
11
Ротс
14
Влап
14
Стейн
9
ван Вольфсвинкел
47
Лтайеф
2
Нильсен
4
Бьортуфт
4
Бьортуфт
2
Нильсен
20
Сьоволд
5
Вембангомо
5
Вембангомо
20
Сьоволд
14
Салтнес
19
Фет
19
Фет
14
Салтнес
11
Бломберг
10
Серли
10
Серли
11
Бломберг
Серли
25
Мяяття
25
Мяяття
Серли
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
2
Хилгерс
38
Брюнс
38
Брюнс
2
Хилгерс
47
Лтайеф
6
Киоло
6
Киоло
47
Лтайеф
14
Влап
24
Верскуерен
24
Верскуерен
14
Влап
9
ван Вольфсвинкел
18
Бут
18
Бут
9
ван Вольфсвинкел
23
Садилек
37
Унювар
37
Унювар
23
Садилек
11
Ротс
10
Ламмерс
10
Ламмерс
11
Ротс
Остались в запасе
Буде-Глимт
Твенте
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
10
Йеппе Кьяер
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Sam Karssies
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
10
Йеппе Кьяер
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Sam Karssies
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Буде-Глимт - Твенте
1
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
9
10
Офсайды
3
3
Количество передач
918
348
Сейвы
1
5
Точность передач %
89
71
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.05
1.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Твенте», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Твенте»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»