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Смотреть прямую трансляцию матча ФКСБ против ПАОК, ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ФКСБ – ПАОК