20.02.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
ФКСБ
ФКСБ
4-1-2-3
32
Тарновану
30
Нгезана
33
Радунович
21
Кирикеш
17
Попеску
15
Шут
2
Крецу
31
Чизотти
11
Бирлигеа
17
Тэнасе
11
Микулеску
4-4-1-1
24
Котарски
94
Кедзиора
21
Баба
5
Михайлидис
17
Кастро
21
Оздоев
14
Живкович
10
Пелкас
8
Мейте
45
Константелиас
38
Саматта
17
Тэнасе
6
Эджума
6
Эджума
17
Тэнасе
11
Микулеску
22
Балутэ
22
Балутэ
11
Микулеску
21
Кирикеш
42
Альхассан
42
Альхассан
21
Кирикеш
11
Бирлигеа
77
Георгицэ
77
Георгицэ
11
Бирлигеа
8
Мейте
2
Камара
2
Камара
8
Мейте
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
10
Пелкас
77
Десподов
77
Десподов
10
Пелкас
38
Саматта
63
Чалов
63
Чалов
38
Саматта
14
Живкович
23
Брэндон
23
Брэндон
14
Живкович
Остались в запасе
ФКСБ
ПАОК
38
Лукаш Зима
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
22
Михай Тома
ЦП
7
Александру Муси
АП
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
34
Михай Удря
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
54
Константинос Баломенос
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
22
Михай Тома
ЦП
7
Александру Муси
АП
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
34
Михай Удря
ЦФ
Остались в запасе
54
Константинос Баломенос
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча ФКСБ - ПАОК
1
5
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
5
7
Нарушения
22
11
Офсайды
2
1
Количество передач
342
392
Сейвы
4
2
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.05
Смотреть прямую трансляцию матча ФКСБ против ПАОК, ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ФКСБ – ПАОК
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»