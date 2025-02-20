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  • ФКСБ – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

ФКСБ – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

20 февраля 2025, 19:35
ФКСБ
20.02.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
ПАОК
30' Ю. Чизотти 81' Д. Микулеску
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
15
Адриан Шут
(К) ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
11
Давид Микулеску
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Андрия Живкович
(К) ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
ФКСБ
38
Лукаш Зима
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
6
Малком Эджума
ОП
22
Александру Балутэ
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
22
Михай Тома
ЦП
7
Александру Муси
АП
34
Михай Удря
ЦФ
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
ПАОК
54
Константинос Баломенос
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
2
Мади Камара
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
4-1-2-3
32
Тарновану
30
Нгезана
33
Радунович
21
Кирикеш
17
Попеску
15
Шут
2
Крецу
31
Чизотти
11
Бирлигеа
17
Тэнасе
11
Микулеску
4-4-1-1
24
Котарски
94
Кедзиора
21
Баба
5
Михайлидис
17
Кастро
21
Оздоев
14
Живкович
10
Пелкас
8
Мейте
45
Константелиас
38
Саматта
17
Тэнасе
6
Эджума
6
Эджума
17
Тэнасе
11
Микулеску
22
Балутэ
22
Балутэ
11
Микулеску
21
Кирикеш
42
Альхассан
42
Альхассан
21
Кирикеш
11
Бирлигеа
77
Георгицэ
77
Георгицэ
11
Бирлигеа
8
Мейте
2
Камара
2
Камара
8
Мейте
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
10
Пелкас
77
Десподов
77
Десподов
10
Пелкас
38
Саматта
63
Чалов
63
Чалов
38
Саматта
14
Живкович
23
Брэндон
23
Брэндон
14
Живкович
Остались в запасе
ФКСБ
ПАОК
38
Лукаш Зима
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
22
Михай Тома
ЦП
7
Александру Муси
АП
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
34
Михай Удря
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
54
Константинос Баломенос
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
22
Михай Тома
ЦП
7
Александру Муси
АП
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
34
Михай Удря
ЦФ
Остались в запасе
54
Константинос Баломенос
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча ФКСБ - ПАОК
1
5
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
5
7
Нарушения
22
11
Офсайды
2
1
Количество передач
342
392
Сейвы
4
2
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.05

Смотреть прямую трансляцию матча ФКСБ против ПАОК, ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ФКСБ – ПАОК

ФКСБ – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ПАОК ФКСБ
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