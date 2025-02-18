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  • «Бавария» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2025

«Бавария» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2025

18 февраля 2025, 21:50
Бавария
18.02.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Селтик
90+4' А. Дэвис
63' Н. Кюн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
7
Жота
ЛВ
7
Арне Энгелс
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
59
Jude Bonnar
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
38
Джонни Кенни
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нойер
22
Геррейру
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
44
Станишич
6
Киммих
27
Горецка
17
Олисе
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
3-4-2-1
1
Шмейхель
2
Джонстон
6
Трасти
20
Картер-Викерс
7
Энгелс
42
МакГрегор
5
Хатате
27
Шлупп
19
Кюн
7
Жота
38
Маэда
22
Геррейру
19
Дэвис
19
Дэвис
22
Геррейру
9
Кейн
21
Коман
21
Коман
9
Кейн
7
Гнабри
10
Сане
10
Сане
7
Гнабри
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
19
Кюн
13
Ян
13
Ян
19
Кюн
7
Жота
33
Айда
33
Айда
7
Жота
Остались в запасе
Бавария
Селтик
40
Йонас Урбиг
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
59
Jude Bonnar
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
59
Jude Bonnar
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Бавария - Селтик
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
0
Нарушения
2
9
Количество передач
762
385
Сейвы
1
9
Точность передач %
92
84
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
2.33
1.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Селтика», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Селтик»

«Бавария» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Селтик Бавария
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