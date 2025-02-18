18.02.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
1 : 1
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
4-1-1-3-1
1
Нойер
22
Геррейру
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
44
Станишич
6
Киммих
27
Горецка
17
Олисе
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
3-4-2-1
1
Шмейхель
2
Джонстон
6
Трасти
20
Картер-Викерс
7
Энгелс
42
МакГрегор
5
Хатате
27
Шлупп
19
Кюн
7
Жота
38
Маэда
22
Геррейру
19
Дэвис
19
Дэвис
22
Геррейру
9
Кейн
21
Коман
21
Коман
9
Кейн
7
Гнабри
10
Сане
10
Сане
7
Гнабри
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
19
Кюн
13
Ян
13
Ян
19
Кюн
7
Жота
33
Айда
33
Айда
7
Жота
Остались в запасе
Бавария
Селтик
40
Йонас Урбиг
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
59
Jude Bonnar
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
59
Jude Bonnar
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Бавария - Селтик
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
0
Нарушения
2
9
Количество передач
762
385
Сейвы
1
9
Точность передач %
92
84
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
2.33
1.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Селтика», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Селтик»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»