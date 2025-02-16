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  • «Ренн» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

«Ренн» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

16 февраля 2025, 21:35
Ренн
16.02.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 2
Завершен
Лилль
80' Н. Бенталеб 86' Ч. Акпом
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Брис Самба
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
3
Адриен Трюффер
(К) ЛЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Исмаили
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
32
Айюб Буадди
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
8
Науиру Ахамада
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
75
Кадер Мейте
ЦФ
Лилль
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
35
Сориба Диауне
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Самба
3
Брассье
5
Жаке
3
Ву
3
Трюффер
22
Ассиньон
8
Коне
6
Сиссе
10
Бляс
11
Аль-Тамари
15
Калимуэндо
3-3-2-1-1
30
Шевалье
5
Баккер
4
Александро
18
Диаките
12
Менье
17
Мукау
31
Исмаили
10
Харальдссон
21
Андре
32
Буадди
29
Акпом
15
Калимуэндо
33
Хатебур
33
Хатебур
15
Калимуэндо
8
Коне
8
Ахамада
8
Ахамада
8
Коне
5
Жаке
42
Фофана
42
Фофана
5
Жаке
11
Аль-Тамари
7
Фурухаси
7
Фурухаси
11
Аль-Тамари
6
Сиссе
11
Олаигбе
11
Олаигбе
6
Сиссе
31
Исмаили
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
31
Исмаили
32
Буадди
20
Гомеш
20
Гомеш
32
Буадди
17
Мукау
6
Бенталеб
6
Бенталеб
17
Мукау
10
Харальдссон
11
Сахрауи
11
Сахрауи
10
Харальдссон
29
Акпом
23
23
29
Акпом
Остались в запасе
Ренн
Лилль
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
35
Сориба Диауне
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
35
Сориба Диауне
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ренн - Лилль
2
1
1
Всего ударов по воротам
4
18
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
9
18
Офсайды
2
2
Количество передач
313
535
Сейвы
5
1
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
3
15
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.48
3.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Лилля», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн»«Лилль»

«Ренн» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Ренн
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