16.02.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 22 тур
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ренн
Ренн
3-2-2-2-1
30
Самба
3
Брассье
5
Жаке
3
Ву
3
Трюффер
22
Ассиньон
8
Коне
6
Сиссе
10
Бляс
11
Аль-Тамари
15
Калимуэндо
3-3-2-1-1
30
Шевалье
5
Баккер
4
Александро
18
Диаките
12
Менье
17
Мукау
31
Исмаили
10
Харальдссон
21
Андре
32
Буадди
29
Акпом
15
Калимуэндо
33
Хатебур
33
Хатебур
15
Калимуэндо
8
Коне
8
Ахамада
8
Ахамада
8
Коне
5
Жаке
42
Фофана
42
Фофана
5
Жаке
11
Аль-Тамари
7
Фурухаси
7
Фурухаси
11
Аль-Тамари
6
Сиссе
11
Олаигбе
11
Олаигбе
6
Сиссе
31
Исмаили
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
31
Исмаили
32
Буадди
20
Гомеш
20
Гомеш
32
Буадди
17
Мукау
6
Бенталеб
6
Бенталеб
17
Мукау
10
Харальдссон
11
Сахрауи
11
Сахрауи
10
Харальдссон
29
Акпом
23
23
29
Акпом
Остались в запасе
Ренн
Лилль
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
35
Сориба Диауне
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
35
Сориба Диауне
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ренн - Лилль
2
1
1
Всего ударов по воротам
4
18
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
9
18
Офсайды
2
2
Количество передач
313
535
Сейвы
5
1
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
3
15
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.48
3.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Лилля», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»