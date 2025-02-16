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  • «Ланс» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

«Ланс» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

16 февраля 2025, 18:05
Ланс
16.02.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 2
Завершен
Страсбур
81' Д. Баква 90+6' Э. Эмега
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
12
Эрве Коффи
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
7
Флориан Сотока
(К) ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Страсбур
1
Джордже Петрович
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
19
Хабиб Диарра
(К) ОП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Ланс
30
Adam Delplace
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
2
Том Пуйи
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
14
Секу Мара
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
4-3-1-2
12
Коффи
20
Машадо
24
Гради
5
Сарр
2
Агилар
21
Эль-Айнауи
17
Диуф
10
Фульини
28
Томассон
7
Сотока
18
Нзола
4-2-1-2-1
1
Петрович
20
Дуэ
19
Сарр
12
Омобамиделе
4
Барко
17
Сантос
19
Диарра
80
Лемарешаль
11
Нанаси
22
Морейра
22
Эмега
2
Агилар
21
Зарури
21
Зарури
2
Агилар
10
Фульини
10
Агбонифо
10
Агбонифо
10
Фульини
7
Сотока
22
Саид
22
Саид
7
Сотока
4
Барко
23
Соболь
23
Соболь
4
Барко
12
Омобамиделе
21
Силла
21
Силла
12
Омобамиделе
22
Морейра
42
Уаттара
42
Уаттара
22
Морейра
11
Нанаси
7
Баква
7
Баква
11
Нанаси
Остались в запасе
Ланс
Страсбур
30
Adam Delplace
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
30
Adam Delplace
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Ланс - Страсбур
4
1
2
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
15
Офсайды
2
0
Количество передач
553
454
Сейвы
2
0
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.36
2.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Страсбура», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс»«Страсбур»

«Ланс» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Страсбур Ланс
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