16.02.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 22 тур
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ланс
Ланс
4-3-1-2
12
Коффи
20
Машадо
24
Гради
5
Сарр
2
Агилар
21
Эль-Айнауи
17
Диуф
10
Фульини
28
Томассон
7
Сотока
18
Нзола
4-2-1-2-1
1
Петрович
20
Дуэ
19
Сарр
12
Омобамиделе
4
Барко
17
Сантос
19
Диарра
80
Лемарешаль
11
Нанаси
22
Морейра
22
Эмега
2
Агилар
21
Зарури
21
Зарури
2
Агилар
10
Фульини
10
Агбонифо
10
Агбонифо
10
Фульини
7
Сотока
22
Саид
22
Саид
7
Сотока
4
Барко
23
Соболь
23
Соболь
4
Барко
12
Омобамиделе
21
Силла
21
Силла
12
Омобамиделе
22
Морейра
42
Уаттара
42
Уаттара
22
Морейра
11
Нанаси
7
Баква
7
Баква
11
Нанаси
Остались в запасе
Ланс
Страсбур
30
Adam Delplace
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
30
Adam Delplace
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Ланс - Страсбур
4
1
2
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
15
Офсайды
2
0
Количество передач
553
454
Сейвы
2
0
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.36
2.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Страсбура», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Страсбур»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»