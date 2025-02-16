16.02.2025, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Вердер
Вердер
3-2-1-3-1
16
Цеттерер
13
Велькович
5
Юнг
4
Штарк
8
Вайзер
12
Каборе
14
Линен
17
Груль
10
Шмид
32
Биттенкурт
33
Дукщ
4-1-1-2-2
37
Филипп
3
Кадержабек
5
Эстигард
34
Н'Соки
3
Чавес
18
Сташ
22
Бекер
34
Бишоф
30
Бюлтер
27
Крамарич
99
Орбан
12
Каборе
17
Кен
17
Кен
12
Каборе
13
Велькович
5
Пипер
5
Пипер
13
Велькович
5
Юнг
7
Бурк
7
Бурк
5
Юнг
33
Дукщ
19
Силва
19
Силва
33
Дукщ
27
Крамарич
25
Акпогума
25
Акпогума
27
Крамарич
34
Н'Соки
22
Прасс
22
Прасс
34
Н'Соки
18
Сташ
18
Гайгер
18
Гайгер
18
Сташ
99
Орбан
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
99
Орбан
Остались в запасе
Вердер
Хоффенхайм
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
17
Базумана Туре
ЦП
9
Харис Табакович
ЦФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
17
Базумана Туре
ЦП
9
Харис Табакович
ЦФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Вердер - Хоффенхайм
2
3
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
12
Офсайды
4
4
Количество передач
560
335
Сейвы
4
1
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.03
1.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Хоффенхайма» , 22-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Хоффенхайм»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»