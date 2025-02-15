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  • «Байер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

«Байер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

15 февраля 2025, 19:20
Байер
15.02.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Бавария
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Байер
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-3-1-2
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
7
Вирц
23
Телла
3-2-1-3-1
1
Нойер
21
Ито
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
17
Олисе
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
23
Телла
21
Адли
21
Адли
23
Телла
22
Гримальдо
14
Шик
14
Шик
22
Гримальдо
21
Ито
44
Станишич
44
Станишич
21
Ито
10
Мусиала
23
Боэ
23
Боэ
10
Мусиала
45
Павлович
27
Горецка
27
Горецка
45
Павлович
17
Олисе
7
Гнабри
7
Гнабри
17
Олисе
21
Коман
10
Сане
10
Сане
21
Коман
Остались в запасе
Байер
Бавария
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Байер - Бавария
2
3
Всего ударов по воротам
15
2
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
0
Нарушения
16
13
Офсайды
2
3
Количество передач
536
435
Сейвы
0
2
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
2.19
0.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Бавария» , 22-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Бавария»

«Байер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Байер
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