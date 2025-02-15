Составы команд
Байер
Байер
3-3-1-2
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
7
Вирц
23
Телла
3-2-1-3-1
1
Нойер
21
Ито
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
17
Олисе
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
23
Телла
21
Адли
21
Адли
23
Телла
22
Гримальдо
14
Шик
14
Шик
22
Гримальдо
21
Ито
44
Станишич
44
Станишич
21
Ито
10
Мусиала
23
Боэ
23
Боэ
10
Мусиала
45
Павлович
27
Горецка
27
Горецка
45
Павлович
17
Олисе
7
Гнабри
7
Гнабри
17
Олисе
21
Коман
10
Сане
10
Сане
21
Коман
Остались в запасе
Байер
Бавария
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Байер - Бавария
2
3
Всего ударов по воротам
15
2
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
0
Нарушения
16
13
Офсайды
2
3
Количество передач
536
435
Сейвы
0
2
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
2.19
0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Бавария» , 22-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»