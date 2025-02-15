15.02.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
4-1-2-2-1
1
Эррера
3
Крус
5
Эррандо
24
Катена
12
Аресо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
14
Гарсия
15
Сарагоса
17
Будимир
2-1-4-2-1
1
Куртуа
2
Асенсио
11
Гарсия
14
Чуамени
14
Модрич
6
Камавинга
5
Беллингем
8
Вальверде
21
Диас
7
Винисиус
10
Мбаппе
12
Аресо
7
Пенья
7
Пенья
12
Аресо
7
Монкайола
8
Муньос
8
Муньос
7
Монкайола
3
Крус
23
Бретонес
23
Бретонес
3
Крус
15
Сарагоса
16
Гомес
16
Гомес
15
Сарагоса
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
21
Диас
11
Родриго
11
Родриго
21
Диас
Остались в запасе
Осасуна
Реал
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Осасуна - Реал
3
1
1
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
16
7
Офсайды
1
2
Количество передач
376
476
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.76
1.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Реала», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»