Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Осасуна» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

«Осасуна» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

15 февраля 2025, 17:05
Осасуна
15.02.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Реал
58' А. Будимир (П)
15' К. Мбаппе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Осасуна
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
3
Крус
5
Эррандо
24
Катена
12
Аресо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
14
Гарсия
15
Сарагоса
17
Будимир
2-1-4-2-1
1
Куртуа
2
Асенсио
11
Гарсия
14
Чуамени
14
Модрич
6
Камавинга
5
Беллингем
8
Вальверде
21
Диас
7
Винисиус
10
Мбаппе
12
Аресо
7
Пенья
7
Пенья
12
Аресо
7
Монкайола
8
Муньос
8
Муньос
7
Монкайола
3
Крус
23
Бретонес
23
Бретонес
3
Крус
15
Сарагоса
16
Гомес
16
Гомес
15
Сарагоса
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
21
Диас
11
Родриго
11
Родриго
21
Диас
Остались в запасе
Осасуна
Реал
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Осасуна - Реал
3
1
1
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
16
7
Офсайды
1
2
Количество передач
376
476
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.76
1.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Реала», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Реал»

«Осасуна» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Осасуна
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+