15.02.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
3-3-1-1-2
1
Нюбель
3
Хендрикс
24
Хабот
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
20
Мийо
10
Фюрих
18
Левелинг
26
Ундав
3-3-1-3
27
Мюллер
2
Фишер
3
Кулиеракис
3
Вавро
31
Герхардт
32
Сванберг
40
Вранкс
21
Виммер
9
Амура
8
Томаш
19
Винд
16
Каразор
32
Ридер
32
Ридер
16
Каразор
10
Фюрих
9
Демирович
9
Демирович
10
Фюрих
26
Ундав
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
26
Ундав
18
Левелинг
26
Диль
26
Диль
18
Левелинг
9
Амура
33
Борнау
33
Борнау
9
Амура
2
Фишер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
2
Фишер
19
Винд
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
19
Винд
8
Томаш
91
Беренс
91
Беренс
8
Томаш
Остались в запасе
Штутгарт
Вольфсбург
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
12
Павао Перван
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
22
Mathys Angely
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
АП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
22
Mathys Angely
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
АП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Штутгарт - Вольфсбург
3
4
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
5
Нарушения
10
15
Офсайды
0
2
Количество передач
506
361
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.82
1.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Вольфсбурга», 22-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 17:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»