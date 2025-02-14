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  • «Аугсбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2025

«Аугсбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2025

14 февраля 2025, 21:20
Аугсбург
14.02.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
(К) ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
44
Кевин Кампль
(К) ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
20
Felix Meiser
ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
7
Хенри Кудоссу
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
21
Мерт Кемюр
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Дамен
5
Матсима
6
Гаувелеув
15
Зесигер
13
Яннулис
18
Якич
14
Вольф
16
Ониика
20
Клод-Морис
97
Йенсен
99
Эссенде
3-2-2-2-1
25
Гулачи
17
Баку
16
Клостерманн
23
Люкеба
2
Гертрейда
22
Раум
44
Кампль
21
Айдара
7
Симонс
21
Баумгартнер
30
Шешко
14
Вольф
7
Кудоссу
7
Кудоссу
14
Вольф
97
Йенсен
10
Майер
10
Майер
97
Йенсен
99
Эссенде
9
Тиц
9
Тиц
99
Эссенде
17
Баку
18
Неделькович
18
Неделькович
17
Баку
44
Кампль
48
Вермерен
48
Вермерен
44
Кампль
23
Люкеба
13
Зайвальд
13
Зайвальд
23
Люкеба
21
Баумгартнер
17
Опенда
17
Опенда
21
Баумгартнер
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
Остались в запасе
Аугсбург
РБ Лейпциг
22
Недилько Лабрович
ВР
20
Felix Meiser
ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
21
Мерт Кемюр
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
20
Felix Meiser
ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
21
Мерт Кемюр
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Аугсбург - РБ Лейпциг
2
1
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
9
Нарушения
12
12
Офсайды
0
2
Количество передач
324
530
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.03
1.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «РБ Лейпцига», 22-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург»«РБ Лейпциг»

«Аугсбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Аугсбург
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