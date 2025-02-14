Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
3-3-1-2-1
1
Дамен
5
Матсима
6
Гаувелеув
15
Зесигер
13
Яннулис
18
Якич
14
Вольф
16
Ониика
20
Клод-Морис
97
Йенсен
99
Эссенде
3-2-2-2-1
25
Гулачи
17
Баку
16
Клостерманн
23
Люкеба
2
Гертрейда
22
Раум
44
Кампль
21
Айдара
7
Симонс
21
Баумгартнер
30
Шешко
14
Вольф
7
Кудоссу
7
Кудоссу
14
Вольф
97
Йенсен
10
Майер
10
Майер
97
Йенсен
99
Эссенде
9
Тиц
9
Тиц
99
Эссенде
17
Баку
18
Неделькович
18
Неделькович
17
Баку
44
Кампль
48
Вермерен
48
Вермерен
44
Кампль
23
Люкеба
13
Зайвальд
13
Зайвальд
23
Люкеба
21
Баумгартнер
17
Опенда
17
Опенда
21
Баумгартнер
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
Остались в запасе
Аугсбург
РБ Лейпциг
22
Недилько Лабрович
ВР
20
Felix Meiser
ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
21
Мерт Кемюр
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
20
Felix Meiser
ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
21
Мерт Кемюр
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Аугсбург - РБ Лейпциг
2
1
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
9
Нарушения
12
12
Офсайды
0
2
Количество передач
324
530
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.03
1.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «РБ Лейпцига», 22-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3»
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»