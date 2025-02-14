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  • «Жирона» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2025

«Жирона» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2025

14 февраля 2025, 21:50
Жирона
14.02.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
54' Я. Эррера
3' К. Уче 62' Б. Майорал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
37
Ладислав Крейчи
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Кристиан Стуани
(К) ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
21
Крисантус Уче
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Жирона
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
6
Артур
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
23
Иван Мартин
АП
26
Габриэль Мисехуи
АП
22
Ясер Асприлья
АП
10
Порту
ПВ
28
Боян Миовски
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
19
Петер Федерико
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
17
Блинд
22
Мартинес
5
Лопес
37
Крейчи
21
Ромеу
21
Эррера
17
Хиль
11
Цыганков
7
Стуани
3-4-1-1
13
Сорья
22
Дуарте
15
Альдрете
2
Джене
2
Иглесиас
11
Террац
21
Уче
24
Бернат
8
Арамбарри
7
Хуанми
5
Лопес
6
Артур
6
Артур
5
Лопес
17
Хиль
23
Мартин
23
Мартин
17
Хиль
21
Ромеу
22
Асприлья
22
Асприлья
21
Ромеу
7
Стуани
10
Порту
10
Порту
7
Стуани
11
Цыганков
28
Миовски
28
Миовски
11
Цыганков
8
Арамбарри
12
Ньом
12
Ньом
8
Арамбарри
24
Бернат
23
Перес
23
Перес
24
Бернат
7
Хуанми
9
Майорал
9
Майорал
7
Хуанми
21
Уче
91
Йылдырым
91
Йылдырым
21
Уче
Остались в запасе
Жирона
Хетафе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Жирона - Хетафе
2
1
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
23
Офсайды
2
4
Количество передач
555
225
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
68
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Хетафе», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Хетафе»

«Жирона» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Жирона
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