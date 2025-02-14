14.02.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
Испания. Примера, 24 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
3-2-2-2-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
17
Блинд
22
Мартинес
5
Лопес
37
Крейчи
21
Ромеу
21
Эррера
17
Хиль
11
Цыганков
7
Стуани
3-4-1-1
13
Сорья
22
Дуарте
15
Альдрете
2
Джене
2
Иглесиас
11
Террац
21
Уче
24
Бернат
8
Арамбарри
7
Хуанми
5
Лопес
6
Артур
6
Артур
5
Лопес
17
Хиль
23
Мартин
23
Мартин
17
Хиль
21
Ромеу
22
Асприлья
22
Асприлья
21
Ромеу
7
Стуани
10
Порту
10
Порту
7
Стуани
11
Цыганков
28
Миовски
28
Миовски
11
Цыганков
8
Арамбарри
12
Ньом
12
Ньом
8
Арамбарри
24
Бернат
23
Перес
23
Перес
24
Бернат
7
Хуанми
9
Майорал
9
Майорал
7
Хуанми
21
Уче
91
Йылдырым
91
Йылдырым
21
Уче
Остались в запасе
Жирона
Хетафе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Жирона - Хетафе
2
1
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
23
Офсайды
2
4
Количество передач
555
225
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
68
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Хетафе», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»