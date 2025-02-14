14.02.2025, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Англия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Брайтон
Брайтон
4-1-1-2-2
1
Вербрюгген
34
Велтман
6
ван Хеке
4
Уэбстер
48
Лэмпти
8
Хиншелвуд
20
Балеба
22
Митома
11
Минте
18
Уэлбек
10
Рюттер
4-2-3-1
1
Йоргенсен
27
Густо
99
Чалоба
6
Колуилл
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
20
Мадуэке
10
Палмер
7
Нету
28
Нкунку
18
Уэлбек
33
О'Райли
33
О'Райли
18
Уэлбек
20
Балеба
26
Аяри
26
Аяри
20
Балеба
8
Хиншелвуд
25
Гомес
25
Гомес
8
Хиншелвуд
11
Минте
7
Адингра
7
Адингра
11
Минте
10
Рюттер
9
Педро
9
Педро
10
Рюттер
27
Густо
24
Джеймс
24
Джеймс
27
Густо
25
Кайседо
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
25
Кайседо
20
Мадуэке
19
Санчо
19
Санчо
20
Мадуэке
Остались в запасе
Брайтон
Челси
19
Carl Rushworth
ВР
44
Эйран Кашин
ЦЗ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
97
Роберт Санчес
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
19
Carl Rushworth
ВР
44
Эйран Кашин
ЦЗ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Брайтон - Челси
1
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
12
15
Офсайды
2
3
Количество передач
318
717
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
90
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Челси», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»