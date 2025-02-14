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  • «Брайтон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля января 2025

«Брайтон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля января 2025

14 февраля 2025, 21:50
Брайтон
14.02.2025, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Челси
27' К. Митома 38' Я. Минте 63' Я. Минте
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Карлос Балеба
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
(К) ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
10
Коул Палмер
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Брайтон
19
Carl Rushworth
ВР
44
Эйран Кашин
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
25
Диего Гомес
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Вербрюгген
34
Велтман
6
ван Хеке
4
Уэбстер
48
Лэмпти
8
Хиншелвуд
20
Балеба
22
Митома
11
Минте
18
Уэлбек
10
Рюттер
4-2-3-1
1
Йоргенсен
27
Густо
99
Чалоба
6
Колуилл
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
20
Мадуэке
10
Палмер
7
Нету
28
Нкунку
18
Уэлбек
33
О'Райли
33
О'Райли
18
Уэлбек
20
Балеба
26
Аяри
26
Аяри
20
Балеба
8
Хиншелвуд
25
Гомес
25
Гомес
8
Хиншелвуд
11
Минте
7
Адингра
7
Адингра
11
Минте
10
Рюттер
9
Педро
9
Педро
10
Рюттер
27
Густо
24
Джеймс
24
Джеймс
27
Густо
25
Кайседо
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
25
Кайседо
20
Мадуэке
19
Санчо
19
Санчо
20
Мадуэке
Остались в запасе
Брайтон
Челси
19
Carl Rushworth
ВР
44
Эйран Кашин
ЦЗ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
97
Роберт Санчес
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
19
Carl Rushworth
ВР
44
Эйран Кашин
ЦЗ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Брайтон - Челси
1
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
12
15
Офсайды
2
3
Количество передач
318
717
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
90
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Челси», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Челси»

«Брайтон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Брайтон
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