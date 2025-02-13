13.02.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген
4-1-3-2
1
Рамай
15
Лопес
55
Перейра
4
Хацидиакос
13
Уэскас
27
Делэни
7
Классон
16
Роберт
8
Маттссон
17
Ларссон
8
Фрохольдт
3-3-3-1
1
Феллер
4
Зирслебен
39
Келлер
6
Майнка
2
Буш
16
Нихуэс
30
Тайеркауф
31
Конте
10
Ваннер
7
Сиенза
18
Пьеринджер
17
Ларссон
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
17
Ларссон
13
Уэскас
36
Клем
36
Клем
13
Уэскас
7
Классон
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
7
Классон
8
Маттссон
18
Чиаха
18
Чиаха
8
Маттссон
30
Тайеркауф
23
Траоре
23
Траоре
30
Тайеркауф
16
Нихуэс
3
Шеппнер
3
Шеппнер
16
Нихуэс
10
Ваннер
21
Бек
21
Бек
10
Ваннер
31
Конте
17
Хонзак
17
Хонзак
31
Конте
18
Пьеринджер
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
18
Пьеринджер
Остались в запасе
Копенгаген
Хайденхайм
1
Натан Тротт
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
28
Hunor Németh
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
Главный тренер
Якоб Неструп
22
Кевин Мюллер
ВР
22
Витус Эйхер
ВР
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
36
Лука Янес
ОП
20
Лука Кербер
ЦП
25
Кристофер Негеле
ЛВ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
1
Натан Тротт
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
28
Hunor Németh
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
Остались в запасе
22
Кевин Мюллер
ВР
22
Витус Эйхер
ВР
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
36
Лука Янес
ОП
20
Лука Кербер
ЦП
25
Кристофер Негеле
ЛВ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Копенгаген - Хайденхайм
3
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
15
Офсайды
0
2
Количество передач
574
381
Сейвы
5
5
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.78
1.99
Смотреть прямую трансляцию матча «Копенгаген» против «Хайденхайма», матч предварительного раунда плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Хайденхайм»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»