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Смотреть прямую трансляцию матча «Копенгаген» против «Хайденхайма», матч предварительного раунда плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Хайденхайм»