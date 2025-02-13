13.02.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Твенте
Твенте
4-1-3-2
1
Уннершталь
2
Хилгерс
14
Лагербилке
5
Куйперс
28
ван Рой
23
Садилек
14
Влап
14
Стейн
47
Лтайеф
9
ван Вольфсвинкел
11
Ротс
3-1-3-2-1
12
Хайкин
2
Нильсен
6
Гундерсен
15
Бьоркан
7
Берг
26
Эвьен
14
Салтнес
20
Сьоволд
11
Бломберг
10
Хеуге
9
Хег
14
Стейн
24
Верскуерен
24
Верскуерен
14
Стейн
47
Лтайеф
37
Унювар
37
Унювар
47
Лтайеф
20
Сьоволд
5
Вембангомо
5
Вембангомо
20
Сьоволд
14
Салтнес
19
Фет
19
Фет
14
Салтнес
9
Хег
25
Мяяття
25
Мяяття
9
Хег
10
Хеуге
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
10
Хеуге
Остались в запасе
Твенте
Буде-Глимт
21
Sam Karssies
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
10
Йеппе Кьяер
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
21
Sam Karssies
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
10
Йеппе Кьяер
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Твенте - Буде-Глимт
2
3
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
0
Нарушения
12
9
Офсайды
0
1
Количество передач
428
544
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Твенте» против «Буде-Глимт», матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Твенте» – «Буде-Глимт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»