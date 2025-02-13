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  • «Твенте» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

«Твенте» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

13 февраля 2025, 21:50
Твенте
13.02.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 5
Завершен
Буде-Глимт
5' С. Лтайеф 90+5' Р. ван Вольфсвинкел (П)
85' П. Берг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
(К) ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
(К) ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Твенте
21
Sam Karssies
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
6
Матиас Киоло
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
4-1-3-2
1
Уннершталь
2
Хилгерс
14
Лагербилке
5
Куйперс
28
ван Рой
23
Садилек
14
Влап
14
Стейн
47
Лтайеф
9
ван Вольфсвинкел
11
Ротс
3-1-3-2-1
12
Хайкин
2
Нильсен
6
Гундерсен
15
Бьоркан
7
Берг
26
Эвьен
14
Салтнес
20
Сьоволд
11
Бломберг
10
Хеуге
9
Хег
14
Стейн
24
Верскуерен
24
Верскуерен
14
Стейн
47
Лтайеф
37
Унювар
37
Унювар
47
Лтайеф
20
Сьоволд
5
Вембангомо
5
Вембангомо
20
Сьоволд
14
Салтнес
19
Фет
19
Фет
14
Салтнес
9
Хег
25
Мяяття
25
Мяяття
9
Хег
10
Хеуге
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
10
Хеуге
Остались в запасе
Твенте
Буде-Глимт
21
Sam Karssies
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
10
Йеппе Кьяер
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
21
Sam Karssies
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
10
Йеппе Кьяер
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Твенте - Буде-Глимт
2
3
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
0
Нарушения
12
9
Офсайды
0
1
Количество передач
428
544
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Твенте» против «Буде-Глимт», матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Твенте»«Буде-Глимт»

«Твенте» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Буде-Глимт Твенте
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