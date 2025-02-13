13.02.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
ПАОК
ПАОК
4-3-1-2
24
Котарски
21
Баба
17
Кастро
5
Михайлидис
94
Кедзиора
8
Мейте
22
Шваб
10
Пелкас
45
Константелиас
38
Саматта
11
Тайсон
4-1-2-3
32
Тарновану
33
Радунович
21
Кирикеш
30
Нгезана
17
Попеску
15
Шут
31
Чизотти
2
Крецу
11
Микулеску
17
Тэнасе
11
Бирлигеа
5
Михайлидис
25
Колли
25
Колли
5
Михайлидис
22
Шваб
2
Камара
2
Камара
22
Шваб
8
Мейте
21
Оздоев
21
Оздоев
8
Мейте
10
Пелкас
77
Десподов
77
Десподов
10
Пелкас
38
Саматта
23
Брэндон
23
Брэндон
38
Саматта
30
Нгезана
5
Дава
5
Дава
30
Нгезана
21
Кирикеш
6
Эджума
6
Эджума
21
Кирикеш
11
Бирлигеа
42
Альхассан
42
Альхассан
11
Бирлигеа
31
Чизотти
11
Стефанеску
11
Стефанеску
31
Чизотти
11
Микулеску
77
Георгицэ
77
Георгицэ
11
Микулеску
Остались в запасе
ПАОК
ФКСБ
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
47
Шола Шоретайр
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
38
Лукаш Зима
ВР
2
Александру Пантя
ПЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
7
Александру Муси
АП
34
Михай Удря
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
47
Шола Шоретайр
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
2
Александру Пантя
ПЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
7
Александру Муси
АП
34
Михай Удря
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча ПАОК - ФКСБ
2
1
7
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
7
Угловые удары
1
2
Нарушения
11
13
Офсайды
1
2
Количество передач
431
470
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.29
1.6
Смотреть прямую трансляцию матча ПАОК против ФКСБ, матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПАОК – ФКСБ
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»