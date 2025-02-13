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  • ПАОК – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

ПАОК – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

13 февраля 2025, 21:50
ПАОК
13.02.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
ФКСБ
21' М. Саматта
50' А. Георгицэ 60' Д. Дава
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
22
Штефан Шваб
(К) ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
11
Тайсон
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
17
Михай Попеску
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
15
Адриан Шут
(К) ОП
31
Юри Чизотти
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
11
Давид Микулеску
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
ПАОК
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
2
Мади Камара
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
23
Брэндон
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
ФКСБ
38
Лукаш Зима
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
6
Малком Эджума
ОП
22
Александру Балутэ
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
7
Александру Муси
АП
34
Михай Удря
ЦФ
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
4-3-1-2
24
Котарски
21
Баба
17
Кастро
5
Михайлидис
94
Кедзиора
8
Мейте
22
Шваб
10
Пелкас
45
Константелиас
38
Саматта
11
Тайсон
4-1-2-3
32
Тарновану
33
Радунович
21
Кирикеш
30
Нгезана
17
Попеску
15
Шут
31
Чизотти
2
Крецу
11
Микулеску
17
Тэнасе
11
Бирлигеа
5
Михайлидис
25
Колли
25
Колли
5
Михайлидис
22
Шваб
2
Камара
2
Камара
22
Шваб
8
Мейте
21
Оздоев
21
Оздоев
8
Мейте
10
Пелкас
77
Десподов
77
Десподов
10
Пелкас
38
Саматта
23
Брэндон
23
Брэндон
38
Саматта
30
Нгезана
5
Дава
5
Дава
30
Нгезана
21
Кирикеш
6
Эджума
6
Эджума
21
Кирикеш
11
Бирлигеа
42
Альхассан
42
Альхассан
11
Бирлигеа
31
Чизотти
11
Стефанеску
11
Стефанеску
31
Чизотти
11
Микулеску
77
Георгицэ
77
Георгицэ
11
Микулеску
Остались в запасе
ПАОК
ФКСБ
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
47
Шола Шоретайр
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
38
Лукаш Зима
ВР
2
Александру Пантя
ПЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
7
Александру Муси
АП
34
Михай Удря
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
47
Шола Шоретайр
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
2
Александру Пантя
ПЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
7
Александру Муси
АП
34
Михай Удря
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча ПАОК - ФКСБ
2
1
7
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
7
Угловые удары
1
2
Нарушения
11
13
Офсайды
1
2
Количество передач
431
470
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.29
1.6

Смотреть прямую трансляцию матча ПАОК против ФКСБ, матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПАОК – ФКСБ

ПАОК – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ФКСБ ПАОК
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