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  • «Ференцварош» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

«Ференцварош» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

13 февраля 2025, 19:35
Ференцварош
13.02.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Виктория
23' М. Абу Фани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
20
Матеус Салданья
ЦФ
19
Бернабеш Варга
(К) ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
(К) ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
10
Павел Шулц
АП
20
Каду
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Ференцварош
33
Левенте Эри
ВР
99
Dávid Gróf
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
9
Матей Валента
АП
99
Амар Мемич
ПВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
4-1-3-2
1
Варга
77
Чивич
26
Сиссе
3
Гартенманн
34
Густаво
18
Ромао
25
Макрецкис
16
Закариассен
15
Абу Фани
19
Варга
20
Салданья
4-2-2-2
23
Йедличка
21
Емелка
15
Маркович
40
Дуэ
24
Гавел
23
Калвах
6
Черв
20
Каду
10
Шулц
80
Аду
11
Выдра
16
Закариассен
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
16
Закариассен
15
Абу Фани
88
Ромменс
88
Ромменс
15
Абу Фани
20
Салданья
14
Траоре
14
Траоре
20
Салданья
20
Каду
14
Доски
14
Доски
20
Каду
23
Калвах
20
20
23
Калвах
24
Гавел
99
Мемич
99
Мемич
24
Гавел
11
Выдра
17
Дуросинми
17
Дуросинми
11
Выдра
Остались в запасе
Ференцварош
Виктория
33
Левенте Эри
ВР
99
Dávid Gróf
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЛВ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
9
Матей Валента
АП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
33
Левенте Эри
ВР
99
Dávid Gróf
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЛВ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
9
Матей Валента
АП
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Ференцварош - Виктория
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
8
Нарушения
13
16
Офсайды
2
1
Количество передач
319
437
Сейвы
2
2
Точность передач %
67
76
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
11
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.99
1.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Ференцварош» против «Виктории», матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош»«Виктория»

«Ференцварош» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Виктория Ференцварош
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