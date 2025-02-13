13.02.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ференцварош
Ференцварош
4-1-3-2
1
Варга
77
Чивич
26
Сиссе
3
Гартенманн
34
Густаво
18
Ромао
25
Макрецкис
16
Закариассен
15
Абу Фани
19
Варга
20
Салданья
4-2-2-2
23
Йедличка
21
Емелка
15
Маркович
40
Дуэ
24
Гавел
23
Калвах
6
Черв
20
Каду
10
Шулц
80
Аду
11
Выдра
16
Закариассен
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
16
Закариассен
15
Абу Фани
88
Ромменс
88
Ромменс
15
Абу Фани
20
Салданья
14
Траоре
14
Траоре
20
Салданья
20
Каду
14
Доски
14
Доски
20
Каду
23
Калвах
20
20
23
Калвах
24
Гавел
99
Мемич
99
Мемич
24
Гавел
11
Выдра
17
Дуросинми
17
Дуросинми
11
Выдра
Остались в запасе
Ференцварош
Виктория
33
Левенте Эри
ВР
99
Dávid Gróf
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЛВ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
9
Матей Валента
АП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
33
Левенте Эри
ВР
99
Dávid Gróf
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЛВ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
9
Матей Валента
АП
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Ференцварош - Виктория
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
8
Нарушения
13
16
Офсайды
2
1
Количество передач
319
437
Сейвы
2
2
Точность передач %
67
76
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
11
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.99
1.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Ференцварош» против «Виктории», матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – «Виктория»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»