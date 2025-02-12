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  • «Селтик» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2025

«Селтик» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2025

12 февраля 2025, 21:50
Селтик
12.02.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Бавария
79' Д. Маэда
45' М. Олисе 49' Г. Кейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Арне Энгелс
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Селтик
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
7
Жота
ЛВ
47
Дейн Маррей
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
28
Tarek Buchmann
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
45
Александар Павлович
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
6
Трасти
2
Джонстон
7
Энгелс
42
МакГрегор
5
Хатате
19
Кюн
38
Маэда
33
Айда
3-1-2-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
15
Дайер
22
Геррейру
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
17
Олисе
9
Кейн
32
Тэйлор
27
Шлупп
27
Шлупп
32
Тэйлор
33
Айда
7
Жота
7
Жота
33
Айда
19
Кюн
13
Ян
13
Ян
19
Кюн
22
Геррейру
21
Ито
21
Ито
22
Геррейру
10
Сане
21
Коман
21
Коман
10
Сане
17
Олисе
7
Гнабри
7
Гнабри
17
Олисе
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Селтик
Бавария
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
28
Tarek Buchmann
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
28
Tarek Buchmann
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Селтик - Бавария
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
4
4
Офсайды
1
4
Количество передач
487
654
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
91
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.34
0.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» против «Баварии», матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Селтик»«Бавария»

«Селтик» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бавария Селтик
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