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Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» против «Баварии», матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Селтик» – «Бавария»