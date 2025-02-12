12.02.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Селтик
Селтик
4-3-1-2
1
Шмейхель
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
6
Трасти
2
Джонстон
7
Энгелс
42
МакГрегор
5
Хатате
19
Кюн
38
Маэда
33
Айда
3-1-2-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
15
Дайер
22
Геррейру
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
17
Олисе
9
Кейн
32
Тэйлор
27
Шлупп
27
Шлупп
32
Тэйлор
33
Айда
7
Жота
7
Жота
33
Айда
19
Кюн
13
Ян
13
Ян
19
Кюн
22
Геррейру
21
Ито
21
Ито
22
Геррейру
10
Сане
21
Коман
21
Коман
10
Сане
17
Олисе
7
Гнабри
7
Гнабри
17
Олисе
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Селтик
Бавария
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
28
Tarek Buchmann
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
28
Tarek Buchmann
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Селтик - Бавария
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
4
4
Офсайды
1
4
Количество передач
487
654
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
91
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.34
0.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» против «Баварии», матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Селтик» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»