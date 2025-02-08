08.02.2025, суббота, 23:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Брайтон
Брайтон
4-1-1-2-2
1
Вербрюгген
34
Велтман
6
ван Хеке
5
Данк
48
Лэмпти
8
Хиншелвуд
20
Балеба
22
Митома
11
Минте
18
Уэлбек
10
Рюттер
4-2-3-1
97
Санчес
27
Густо
4
Адарабиойо
99
Чалоба
17
Кукурелья
8
Дьюсбери-Холл
25
Кайседо
19
Санчо
10
Палмер
7
Нету
28
Нкунку
5
Данк
4
Уэбстер
4
Уэбстер
5
Данк
18
Уэлбек
33
О'Райли
33
О'Райли
18
Уэлбек
20
Балеба
26
Аяри
26
Аяри
20
Балеба
8
Хиншелвуд
25
Гомес
25
Гомес
8
Хиншелвуд
10
Рюттер
9
Педро
9
Педро
10
Рюттер
8
Дьюсбери-Холл
17
Фернандес
17
Фернандес
8
Дьюсбери-Холл
7
Нету
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Нету
Остались в запасе
Брайтон
Челси
38
Том МакГилл
ВР
44
Эйран Кашин
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
10
Брайан Груда
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Филип Йоргенсен
ВР
26
Ише Самуэльс-Смит
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
38
Том МакГилл
ВР
44
Эйран Кашин
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
10
Брайан Груда
ПВ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
26
Ише Самуэльс-Смит
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Брайтон - Челси
2
2
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
3
Офсайды
0
1
Количество передач
418
560
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Челси», 1/16 кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast»
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»