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  • «Брайтон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

«Брайтон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

8 февраля 2025, 21:50
Брайтон
08.02.2025, суббота, 23:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Челси
12' Ж. Рюттер 57' К. Митома
5' Б. Вербрюгген (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Карлос Балеба
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
25
Мойзес Кайседо
(К) ОП
10
Коул Палмер
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
44
Эйран Кашин
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
25
Диего Гомес
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
26
Ише Самуэльс-Смит
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Вербрюгген
34
Велтман
6
ван Хеке
5
Данк
48
Лэмпти
8
Хиншелвуд
20
Балеба
22
Митома
11
Минте
18
Уэлбек
10
Рюттер
4-2-3-1
97
Санчес
27
Густо
4
Адарабиойо
99
Чалоба
17
Кукурелья
8
Дьюсбери-Холл
25
Кайседо
19
Санчо
10
Палмер
7
Нету
28
Нкунку
5
Данк
4
Уэбстер
4
Уэбстер
5
Данк
18
Уэлбек
33
О'Райли
33
О'Райли
18
Уэлбек
20
Балеба
26
Аяри
26
Аяри
20
Балеба
8
Хиншелвуд
25
Гомес
25
Гомес
8
Хиншелвуд
10
Рюттер
9
Педро
9
Педро
10
Рюттер
8
Дьюсбери-Холл
17
Фернандес
17
Фернандес
8
Дьюсбери-Холл
7
Нету
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Нету
Остались в запасе
Брайтон
Челси
38
Том МакГилл
ВР
44
Эйран Кашин
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
10
Брайан Груда
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Филип Йоргенсен
ВР
26
Ише Самуэльс-Смит
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
38
Том МакГилл
ВР
44
Эйран Кашин
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
10
Брайан Груда
ПВ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
26
Ише Самуэльс-Смит
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Брайтон - Челси
2
2
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
3
Офсайды
0
1
Количество передач
418
560
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Челси», 1/16 кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Челси»

«Брайтон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок Челси Брайтон
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