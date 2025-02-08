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  • «Ницца» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

«Ницца» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

8 февраля 2025, 17:50
Ницца
08.02.2025, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 0
Завершен
Ланс
10' Г. Лаборд (П) 64' Ж. Клосс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
29
Эванн Гессан
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Ланс
12
Эрве Коффи
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
7
Флориан Сотока
(К) ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
23
Том Луше
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Ланс
30
Adam Delplace
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
2
Том Пуйи
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
3-3-1-3
1
Булка
55
Ндайшими
4
Данте
15
Бомбито
3
Бар
7
Сантамария
92
Клосс
6
Будауи
9
Лаборд
50
Чо
29
Гессан
4-2-1-3
12
Коффи
24
Гради
5
Сарр
2
Медина
20
Машадо
21
Эль-Айнауи
17
Диуф
28
Томассон
18
Нзола
7
Сотока
10
Койялипу
4
Данте
2
Абди
2
Абди
4
Данте
6
Будауи
5
Абдельмонем
5
Абдельмонем
6
Будауи
92
Клосс
23
Луше
23
Луше
92
Клосс
50
Чо
10
Диоп
10
Диоп
50
Чо
9
Лаборд
27
Бога
27
Бога
9
Лаборд
17
Диуф
8
8
17
Диуф
28
Томассон
21
Зарури
21
Зарури
28
Томассон
10
Койялипу
10
Агбонифо
10
Агбонифо
10
Койялипу
18
Нзола
22
Саид
22
Саид
18
Нзола
Остались в запасе
Ницца
Ланс
1
Максим Дюпе
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
30
Adam Delplace
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Остались в запасе
30
Adam Delplace
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Ницца - Ланс
1
1
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
6
19
Количество передач
627
401
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.28
1.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Ланса», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца»«Ланс»

«Ницца» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ланс Ницца
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