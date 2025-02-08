08.02.2025, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 21 тур
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
3-3-1-3
1
Булка
55
Ндайшими
4
Данте
15
Бомбито
3
Бар
7
Сантамария
92
Клосс
6
Будауи
9
Лаборд
50
Чо
29
Гессан
4-2-1-3
12
Коффи
24
Гради
5
Сарр
2
Медина
20
Машадо
21
Эль-Айнауи
17
Диуф
28
Томассон
18
Нзола
7
Сотока
10
Койялипу
4
Данте
2
Абди
2
Абди
4
Данте
6
Будауи
5
Абдельмонем
5
Абдельмонем
6
Будауи
92
Клосс
23
Луше
23
Луше
92
Клосс
50
Чо
10
Диоп
10
Диоп
50
Чо
9
Лаборд
27
Бога
27
Бога
9
Лаборд
17
Диуф
8
8
17
Диуф
28
Томассон
21
Зарури
21
Зарури
28
Томассон
10
Койялипу
10
Агбонифо
10
Агбонифо
10
Койялипу
18
Нзола
22
Саид
22
Саид
18
Нзола
Остались в запасе
Ницца
Ланс
1
Максим Дюпе
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
30
Adam Delplace
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Остались в запасе
30
Adam Delplace
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Ницца - Ланс
1
1
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
6
19
Количество передач
627
401
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.28
1.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Ланса», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Ланс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»