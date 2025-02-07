07.02.2025, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 21 тур
Португалия. Примейра, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Порту
Порту
3-4-2-1
99
Кошта
35
Джало
18
Перес
2
Зе Педру
74
Моура
22
Варела
46
Эустакиу
17
Мариу
11
Пепе
86
Мора
9
Омородион
4-1-1-2-2
1
Силва
22
Фреснеда
25
Инасиу
21
Браганца
2
Дьоманде
23
Юльманн
8
Симойнш
23
Кенда
20
Араухо
7
Тринкау
40
Хардер
18
Перес
20
Виейра
20
Виейра
18
Перес
74
Моура
11
Борхес
11
Борхес
74
Моура
22
Варела
10
Намасо
10
Намасо
22
Варела
17
Мариу
7
Гомес
7
Гомес
17
Мариу
20
Араухо
2
Рейс
2
Рейс
20
Араухо
21
Браганца
5
Морита
5
Морита
21
Браганца
40
Хардер
14
Дьекереш
14
Дьекереш
40
Хардер
Остались в запасе
Порту
Спортинг
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
81
Франко Исраэль
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
21
Дениз Гюль
ЦФ
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Статистика матча Порту - Спортинг
3
2
4
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
14
Офсайды
2
1
Количество передач
472
394
Сейвы
2
1
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.34
0.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» против «Спортинг», 21-й тур чемпионата Португалии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 23:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Спортинг»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»