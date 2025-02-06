Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Реал Сосьедад» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2025

«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2025

6 февраля 2025, 20:20
Реал Сосьедад
06.02.2025, четверг, 21:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Осасуна
21' А. Барренечеа 31' Б. Мендес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
15
Пабло Марин
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
(К) ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
4-1-3-2
1
Ремиро
3
Муньос
19
Субельдия
21
Агер
6
Элустондо
36
Субименди
7
Барренечеа
15
Марин
14
Кубо
10
Оярсабаль
10
Мендес
4-1-2-2-1
1
Эррера
12
Аресо
22
Бойомо
24
Катена
3
Крус
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
11
Барха
14
Гарсия
17
Будимир
7
Барренечеа
17
Гомес
17
Гомес
7
Барренечеа
36
Субименди
2
Арамбуру
2
Арамбуру
36
Субименди
15
Марин
8
Оласагасти
8
Оласагасти
15
Марин
14
Кубо
23
Бекер
23
Бекер
14
Кубо
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
11
Барха
5
Эррандо
5
Эррандо
11
Барха
14
Гарсия
6
Торро
6
Торро
14
Гарсия
7
Монкайола
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Монкайола
10
Орос
15
Сарагоса
15
Сарагоса
10
Орос
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Осасуна
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Реал Сосьедад - Осасуна
3
1
5
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
9
4
Нарушения
19
12
Офсайды
3
1
Количество передач
386
295
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Осасуны», 1/4 кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Осасуна»

«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Осасуна Реал Сосьедад
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
20
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+