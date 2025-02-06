06.02.2025, четверг, 21:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-1-3-2
1
Ремиро
3
Муньос
19
Субельдия
21
Агер
6
Элустондо
36
Субименди
7
Барренечеа
15
Марин
14
Кубо
10
Оярсабаль
10
Мендес
4-1-2-2-1
1
Эррера
12
Аресо
22
Бойомо
24
Катена
3
Крус
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
11
Барха
14
Гарсия
17
Будимир
7
Барренечеа
17
Гомес
17
Гомес
7
Барренечеа
36
Субименди
2
Арамбуру
2
Арамбуру
36
Субименди
15
Марин
8
Оласагасти
8
Оласагасти
15
Марин
14
Кубо
23
Бекер
23
Бекер
14
Кубо
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
11
Барха
5
Эррандо
5
Эррандо
11
Барха
14
Гарсия
6
Торро
6
Торро
14
Гарсия
7
Монкайола
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Монкайола
10
Орос
15
Сарагоса
15
Сарагоса
10
Орос
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Осасуна
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Реал Сосьедад - Осасуна
3
1
5
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
9
4
Нарушения
19
12
Офсайды
3
1
Количество передач
386
295
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Осасуны», 1/4 кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»