03.02.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
4-3-2-1
1
Каприле
3
Ауджелло
26
Мина
5
Луперто
4
Цаппа
8
Адопо
45
Макумбу
10
Виола
4
Феличи
20
Цортеа
91
Пикколи
4-1-2-1-2
49
Проведель
4
Хюсай
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
11
Исаксен
6
Гендузи
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
45
Макумбу
18
Прати
18
Прати
45
Макумбу
8
Адопо
14
Дейола
14
Дейола
8
Адопо
10
Виола
70
Гаэтано
70
Гаэтано
10
Виола
4
Цаппа
30
Паволетти
30
Паволетти
4
Цаппа
4
Феличи
7
Мутандва
7
Мутандва
4
Феличи
4
Хюсай
2
Жиго
2
Жиго
4
Хюсай
10
Дзакканьи
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
10
Дзакканьи
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
22
Диа
14
Нослин
14
Нослин
22
Диа
Остались в запасе
Кальяри
Лацио
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
12
Ален Шерри
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
39
Андреа Когони
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Рэзван Марин
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
63
Matteo Zazza
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
12
Ален Шерри
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
39
Андреа Когони
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Рэзван Марин
ЦП
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
63
Matteo Zazza
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Кальяри - Лацио
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
14
9
Офсайды
1
2
Количество передач
335
556
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
90
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.49
1.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Лацио», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»