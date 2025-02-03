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  • «Кальяри» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2025

«Кальяри» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2025

3 февраля 2025, 21:35
Кальяри
03.02.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
55' Р. Пикколи
41' М. Дзакканьи 64' В. Кастелланос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
4
Маттиа Феличи
ЛВ
8
Мишель Адопо
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
10
Бенито Николас Виола
(К) ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Кальяри
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
12
Ален Шерри
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
39
Андреа Когони
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
18
Рэзван Марин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
63
Matteo Zazza
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
4-3-2-1
1
Каприле
3
Ауджелло
26
Мина
5
Луперто
4
Цаппа
8
Адопо
45
Макумбу
10
Виола
4
Феличи
20
Цортеа
91
Пикколи
4-1-2-1-2
49
Проведель
4
Хюсай
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
11
Исаксен
6
Гендузи
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
45
Макумбу
18
Прати
18
Прати
45
Макумбу
8
Адопо
14
Дейола
14
Дейола
8
Адопо
10
Виола
70
Гаэтано
70
Гаэтано
10
Виола
4
Цаппа
30
Паволетти
30
Паволетти
4
Цаппа
4
Феличи
7
Мутандва
7
Мутандва
4
Феличи
4
Хюсай
2
Жиго
2
Жиго
4
Хюсай
10
Дзакканьи
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
10
Дзакканьи
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
22
Диа
14
Нослин
14
Нослин
22
Диа
Остались в запасе
Кальяри
Лацио
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
12
Ален Шерри
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
39
Андреа Когони
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Рэзван Марин
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
63
Matteo Zazza
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
12
Ален Шерри
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
39
Андреа Когони
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Рэзван Марин
ЦП
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
63
Matteo Zazza
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Кальяри - Лацио
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
14
9
Офсайды
1
2
Количество передач
335
556
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
90
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.49
1.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Лацио», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Лацио»

«Кальяри» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Кальяри
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