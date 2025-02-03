03.02.2025, понедельник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 7 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 7 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-2-2-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
78
Ладжами
12
Аль-Бушал
6
Аль-Хассан
77
Брозович
10
Мане
20
Габриэль
7
Роналду
22
Дуран
3-2-1-1-3
4
15
Сын Хен
25
Перес
31
12
Салех
6
10
Лима
9
Педро
7
22
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
3
Симакан
20
Габриэль
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
20
Габриэль
7
Роналду
29
Гариб
29
Гариб
7
Роналду
6
Аль-Хассан
23
Яхья
23
Яхья
6
Аль-Хассан
12
Салех
34
34
12
Салех
44
6
6
44
9
Педро
7
Канедо
7
Канедо
9
Педро
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Васл
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Khaled Saif
ВР
13
Faris Khalil
ЦЗ
11
Jonatas Santos
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
14
Rodrigo
ЦЗ
8
Gerónimo Poblete
ЦП
18
Malek Janeer
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Adama Diallo
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
1
Khaled Saif
ВР
13
Faris Khalil
ЦЗ
11
Jonatas Santos
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
14
Rodrigo
ЦЗ
8
Gerónimo Poblete
ЦП
18
Malek Janeer
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Adama Diallo
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Милош Милоевич
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Васл
1
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
12
Офсайды
3
2
Количество передач
546
294
Сейвы
1
1
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Васл», 7-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Васл»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»