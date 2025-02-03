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  • «Аль-Наср» – «Аль-Васл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2025

«Аль-Наср» – «Аль-Васл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2025

3 февраля 2025, 19:50
Аль-Наср
03.02.2025, понедельник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 7 тур
4 : 0
Завершен
Аль-Васл
25' А. Аль-Хассан 44' К. Роналду (П) 78' К. Роналду 88' М. Аль-Фатиль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
20
Анжело Габриэль
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Васл
12
Абдулрахман Салех
ЛЗ
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
31
Nicolás Giménez
ЦЗ
4
Soufiane Bouftini
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
6
Siaka Sidibe
ЦП
10
Фабио Лима
АП
22
Anas Zniti
ЦФ
7
Ali Saleh
(К) ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Васл
1
Khaled Saif
ВР
13
Faris Khalil
ЦЗ
11
Jonatas Santos
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
14
Rodrigo
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
8
Gerónimo Poblete
ЦП
6
Majed Suroor
ЦП
18
Malek Janeer
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
7
Кайо Канедо
ЦФ
9
Adama Diallo
ЦФ
4-2-2-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
78
Ладжами
12
Аль-Бушал
6
Аль-Хассан
77
Брозович
10
Мане
20
Габриэль
7
Роналду
22
Дуран
3-2-1-1-3
4
15
Сын Хен
25
Перес
31
12
Салех
6
10
Лима
9
Педро
7
22
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
3
Симакан
20
Габриэль
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
20
Габриэль
7
Роналду
29
Гариб
29
Гариб
7
Роналду
6
Аль-Хассан
23
Яхья
23
Яхья
6
Аль-Хассан
12
Салех
34
34
12
Салех
44
6
6
44
9
Педро
7
Канедо
7
Канедо
9
Педро
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Васл
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Khaled Saif
ВР
13
Faris Khalil
ЦЗ
11
Jonatas Santos
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
14
Rodrigo
ЦЗ
8
Gerónimo Poblete
ЦП
18
Malek Janeer
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Adama Diallo
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
1
Khaled Saif
ВР
13
Faris Khalil
ЦЗ
11
Jonatas Santos
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
14
Rodrigo
ЦЗ
8
Gerónimo Poblete
ЦП
18
Malek Janeer
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Adama Diallo
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Милош Милоевич
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Васл
1
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
12
Офсайды
3
2
Количество передач
546
294
Сейвы
1
1
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Васл», 7-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Васл»

«Аль-Наср» – «Аль-Васл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Васл Аль-Наср
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