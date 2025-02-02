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  • «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля января 2025

«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля января 2025

2 февраля 2025, 15:50
Манчестер Юнайтед
02.02.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
64' Ж. Матета 89' Ж. Матета
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К) ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
5
Жефферсон Лерма
ЦП
18
Даичи Камада
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Манчестер Юнайтед
1
Элих Харрисон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
58
Калеб Кпорха
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
20
Адам Уортон
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
10
Эберечи Эзе
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-3-1-3
24
Онана
15
Йоро
6
Мартинес
5
Магуайр
2
Далот
5
Угарте
3
Мазрауи
20
Мэйну
17
Гарначо
8
Фернандеш
16
Диалло
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
5
Лакруа
6
Гехи
26
Ричардс
27
Муньос
3
Митчелл
19
Хьюз
5
Лерма
7
Сарр
18
Камада
14
Матета
6
Мартинес
4
де Лигт
4
де Лигт
6
Мартинес
5
Угарте
24
Эриксен
24
Эриксен
5
Угарте
20
Мэйну
19
Хойлунд
19
Хойлунд
20
Мэйну
3
Мазрауи
11
Зиркзее
11
Зиркзее
3
Мазрауи
3
Митчелл
17
Клайн
17
Клайн
3
Митчелл
19
Хьюз
20
Уортон
20
Уортон
19
Хьюз
7
Сарр
13
Девенни
13
Девенни
7
Сарр
18
Камада
10
Эзе
10
Эзе
18
Камада
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
1
Элих Харрисон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
11
Ромен Эсс
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Элих Харрисон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
11
Ромен Эсс
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
3
1
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
11
0
Нарушения
12
13
Офсайды
0
1
Количество передач
556
282
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
65
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.31
2.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэлас», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед»«Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед
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