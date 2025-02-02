02.02.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3-3-1-3
24
Онана
15
Йоро
6
Мартинес
5
Магуайр
2
Далот
5
Угарте
3
Мазрауи
20
Мэйну
17
Гарначо
8
Фернандеш
16
Диалло
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
5
Лакруа
6
Гехи
26
Ричардс
27
Муньос
3
Митчелл
19
Хьюз
5
Лерма
7
Сарр
18
Камада
14
Матета
6
Мартинес
4
де Лигт
4
де Лигт
6
Мартинес
5
Угарте
24
Эриксен
24
Эриксен
5
Угарте
20
Мэйну
19
Хойлунд
19
Хойлунд
20
Мэйну
3
Мазрауи
11
Зиркзее
11
Зиркзее
3
Мазрауи
3
Митчелл
17
Клайн
17
Клайн
3
Митчелл
19
Хьюз
20
Уортон
20
Уортон
19
Хьюз
7
Сарр
13
Девенни
13
Девенни
7
Сарр
18
Камада
10
Эзе
10
Эзе
18
Камада
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
1
Элих Харрисон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
11
Ромен Эсс
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Элих Харрисон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
11
Ромен Эсс
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
3
1
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
11
0
Нарушения
12
13
Офсайды
0
1
Количество передач
556
282
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
65
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.31
2.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэлас», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»