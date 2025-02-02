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Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэлас», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 17:00 по московскому времени.