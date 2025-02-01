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  • «Болонья» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

«Болонья» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

1 февраля 2025, 21:35
Болонья
01.02.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 0
Завершен
Комо
25' Л. Де Сильвестри 66' Д. Фаббиан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
(К) ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
19
Ремо Фройлер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Комо
1
Жан Бутез
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
39
Алие Фадера
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
21
Максимо Перроне
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
10
Патрик Кутроне
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
13
Фелипе Джек
ЦЗ
5
Sven Lesjak
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-2-2-2
1
Скорупски
22
Ликояннис
17
Беукема
26
Лукуми
29
Де Сильвестри
19
Фройлер
6
Моро
25
Домингес
14
Ндой
27
Даллинга
21
Одгор
3-2-2-2-1
1
Бутез
18
Гольданига
13
Доссена
16
Валье
16
Энгельхардт
21
Перроне
8
Какере
10
Пас
11
Диао
39
Фадера
10
Кутроне
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
6
Моро
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
6
Моро
14
Ндой
80
Фаббиан
80
Фаббиан
14
Ндой
25
Домингес
28
Камбьяги
28
Камбьяги
25
Домингес
27
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
27
Даллинга
11
Диао
13
Джек
13
Джек
11
Диао
16
Валье
6
Йовине
6
Йовине
16
Валье
21
Перроне
7
Стрефецца
7
Стрефецца
21
Перроне
10
Кутроне
93
Иконе
93
Иконе
10
Кутроне
8
Какере
7
Да Кунья
7
Да Кунья
8
Какере
Остались в запасе
Болонья
Комо
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
25
Пепе Рейна
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Sven Lesjak
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Sven Lesjak
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Болонья - Комо
3
1
4
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
16
18
Офсайды
3
3
Количество передач
395
392
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Комо», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Комо»

«Болонья» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Болонья
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