01.02.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
4-2-2-2
1
Скорупски
22
Ликояннис
17
Беукема
26
Лукуми
29
Де Сильвестри
19
Фройлер
6
Моро
25
Домингес
14
Ндой
27
Даллинга
21
Одгор
3-2-2-2-1
1
Бутез
18
Гольданига
13
Доссена
16
Валье
16
Энгельхардт
21
Перроне
8
Какере
10
Пас
11
Диао
39
Фадера
10
Кутроне
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
6
Моро
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
6
Моро
14
Ндой
80
Фаббиан
80
Фаббиан
14
Ндой
25
Домингес
28
Камбьяги
28
Камбьяги
25
Домингес
27
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
27
Даллинга
11
Диао
13
Джек
13
Джек
11
Диао
16
Валье
6
Йовине
6
Йовине
16
Валье
21
Перроне
7
Стрефецца
7
Стрефецца
21
Перроне
10
Кутроне
93
Иконе
93
Иконе
10
Кутроне
8
Какере
7
Да Кунья
7
Да Кунья
8
Какере
Остались в запасе
Болонья
Комо
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
25
Пепе Рейна
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Sven Lesjak
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Sven Lesjak
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Болонья - Комо
3
1
4
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
16
18
Офсайды
3
3
Количество передач
395
392
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Комо», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»