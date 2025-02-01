Составы команд
Унион
Унион
3-1-2-2-2
1
Реннов
5
Дехи
37
Лейте
18
Юранович
8
Хедира
8
Бенеш
19
Хаберер
21
Скарке
24
Сков
17
Холлербах
9
Пртаджин
3-2-1-2-2
25
Гулачи
4
Орбан
3
Битшиабу
16
Клостерманн
17
Баку
22
Раум
13
Зайвальд
7
Симонс
21
Баумгартнер
17
Опенда
30
Шешко
24
Сков
21
Руссийон
21
Руссийон
24
Сков
18
Юранович
28
Триммель
28
Триммель
18
Юранович
19
Хаберер
29
Тусар
29
Тусар
19
Хаберер
21
Скарке
11
Чон
11
Чон
21
Скарке
9
Пртаджин
9
Джордан
9
Джордан
9
Пртаджин
13
Зайвальд
23
Люкеба
23
Люкеба
13
Зайвальд
17
Баку
44
Кампль
44
Кампль
17
Баку
3
Битшиабу
21
Айдара
21
Айдара
3
Битшиабу
17
Опенда
7
Нуса
7
Нуса
17
Опенда
21
Баумгартнер
15
Поульсен
15
Поульсен
21
Баумгартнер
Остались в запасе
Унион
РБ Лейпциг
1
Александер Шволов
ВР
13
Андраш Шафер
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
37
Давид Преу
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
26
Мартен Вандевордт
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
13
Андраш Шафер
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
37
Давид Преу
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Унион - РБ Лейпциг
3
2
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
5
12
Офсайды
2
3
Количество передач
392
460
Сейвы
2
5
Точность передач %
73
77
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
14
3
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «РБ Лейпциг», 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 19:20 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3»
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»