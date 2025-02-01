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  • «Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

1 февраля 2025, 16:55
Унион
01.02.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
37
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
(К) ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Джордан
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
37
Давид Преу
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Реннов
5
Дехи
37
Лейте
18
Юранович
8
Хедира
8
Бенеш
19
Хаберер
21
Скарке
24
Сков
17
Холлербах
9
Пртаджин
3-2-1-2-2
25
Гулачи
4
Орбан
3
Битшиабу
16
Клостерманн
17
Баку
22
Раум
13
Зайвальд
7
Симонс
21
Баумгартнер
17
Опенда
30
Шешко
24
Сков
21
Руссийон
21
Руссийон
24
Сков
18
Юранович
28
Триммель
28
Триммель
18
Юранович
19
Хаберер
29
Тусар
29
Тусар
19
Хаберер
21
Скарке
11
Чон
11
Чон
21
Скарке
9
Пртаджин
9
Джордан
9
Джордан
9
Пртаджин
13
Зайвальд
23
Люкеба
23
Люкеба
13
Зайвальд
17
Баку
44
Кампль
44
Кампль
17
Баку
3
Битшиабу
21
Айдара
21
Айдара
3
Битшиабу
17
Опенда
7
Нуса
7
Нуса
17
Опенда
21
Баумгартнер
15
Поульсен
15
Поульсен
21
Баумгартнер
Остались в запасе
Унион
РБ Лейпциг
1
Александер Шволов
ВР
13
Андраш Шафер
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
37
Давид Преу
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
26
Мартен Вандевордт
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
13
Андраш Шафер
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
37
Давид Преу
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Унион - РБ Лейпциг
3
2
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
5
12
Офсайды
2
3
Количество передач
392
460
Сейвы
2
5
Точность передач %
73
77
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
14
3
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «РБ Лейпциг», 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 19:20 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион»«РБ Лейпциг»

«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Унион
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