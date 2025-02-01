01.02.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
Испания. Примера, 22 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-2-2
13
Облак
17
Рейнилду
2
Лангле
24
Ле Норман
14
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
16
Лино
20
Симеоне
19
Альварес
9
Серлот
3-3-1-1-2
1
Грейф
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
3
Морей
11
Кошта
22
Мохика
10
Дардер
14
Родригес
19
Мурики
9
Ларин
14
Льоренте
20
Молина
20
Молина
14
Льоренте
20
Симеоне
22
Галлахер
22
Галлахер
20
Симеоне
6
Коке
10
Корреа
10
Корреа
6
Коке
16
Лино
17
Рикельме
17
Рикельме
16
Лино
19
Альварес
7
Гризманн
7
Гризманн
19
Альварес
9
Ларин
23
Наварро
23
Наварро
9
Ларин
11
Кошта
10
Шикинью
10
Шикинью
11
Кошта
3
Морей
29
Асано
29
Асано
3
Морей
10
Дардер
9
Абдон
9
Абдон
10
Дардер
Остались в запасе
Атлетико
Мальорка
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
37
Райан Белаид
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
37
Райан Белаид
ПВ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Атлетико - Мальорка
2
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
4
Нарушения
9
14
Офсайды
2
0
Количество передач
460
415
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Мальорки», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»