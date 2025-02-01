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  • «Атлетико» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

«Атлетико» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

1 февраля 2025, 19:20
Атлетико
01.02.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
2 : 0
Завершен
Мальорка
26' С. Лино 90+3' А. Гризманн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
37
Райан Белаид
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
10
Шикинью
ЛВ
28
Ян Салас
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
29
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
17
Рейнилду
2
Лангле
24
Ле Норман
14
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
16
Лино
20
Симеоне
19
Альварес
9
Серлот
3-3-1-1-2
1
Грейф
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
3
Морей
11
Кошта
22
Мохика
10
Дардер
14
Родригес
19
Мурики
9
Ларин
14
Льоренте
20
Молина
20
Молина
14
Льоренте
20
Симеоне
22
Галлахер
22
Галлахер
20
Симеоне
6
Коке
10
Корреа
10
Корреа
6
Коке
16
Лино
17
Рикельме
17
Рикельме
16
Лино
19
Альварес
7
Гризманн
7
Гризманн
19
Альварес
9
Ларин
23
Наварро
23
Наварро
9
Ларин
11
Кошта
10
Шикинью
10
Шикинью
11
Кошта
3
Морей
29
Асано
29
Асано
3
Морей
10
Дардер
9
Абдон
9
Абдон
10
Дардер
Остались в запасе
Атлетико
Мальорка
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
37
Райан Белаид
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
37
Райан Белаид
ПВ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Атлетико - Мальорка
2
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
4
Нарушения
9
14
Офсайды
2
0
Количество передач
460
415
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Мальорки», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико»«Мальорка»

«Атлетико» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Атлетико
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