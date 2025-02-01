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  • «Удинезе» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

«Удинезе» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

1 февраля 2025, 15:50
Удинезе
01.02.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
3 : 2
Завершен
Венеция
47' Л. Лукка 52' З. Ловрич 84' I. Bravo
64' Х. Николусси Кавилья 78' К. Гюткьяер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
10
Флориан Товен
(К) ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Венеция
1
Филип Станкович
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
5
Фали Канде
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
21
Джей Идзес
(К) ЦЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
77
Исса Думбия
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
10
Джон Йебоа
АП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
29
Артюр Атта
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
70
Руй Модешту
ПВ
17
Iker Bravo
ЦФ
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
44
Шейк Конде
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
31
Альберто Кьезурин
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
4-3-1-2
90
Сава
11
Камара
24
Бийол
28
Соле
31
Кристенсен
32
Эккеленкамп
4
Ловрич
22
Пайеро
10
Товен
20
Лукка
4
Санчес
4-3-3
1
Станкович
5
Хапс
3
Шингтьен
21
Идзес
5
Канде
77
Думбия
41
Кавилья
6
Бусио
11
Ористанио
10
Йебоа
24
Дзербин
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
22
Пайеро
29
Атта
29
Атта
22
Пайеро
10
Товен
6
Саррага
6
Саррага
10
Товен
32
Эккеленкамп
20
Пафунди
20
Пафунди
32
Эккеленкамп
4
Санчес
17
17
4
Санчес
1
Станкович
66
Йоронен
66
Йоронен
1
Станкович
77
Думбия
71
Перес
71
Перес
77
Думбия
6
Бусио
77
Эллертссон
77
Эллертссон
6
Бусио
5
Хапс
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
5
Хапс
11
Ористанио
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
11
Ористанио
Остались в запасе
Удинезе
Венеция
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
70
Руй Модешту
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
23
Маттео Гранди
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
44
Шейк Конде
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
31
Альберто Кьезурин
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
70
Руй Модешту
ПВ
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
44
Шейк Конде
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
31
Альберто Кьезурин
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Удинезе - Венеция
3
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
20
9
Офсайды
3
1
Количество передач
340
311
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
73
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
0.74
1.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Венеции», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Венеция»

«Удинезе» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Венеция Удинезе
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