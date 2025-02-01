01.02.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
Италия. Серия А, 23 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
4-3-1-2
90
Сава
11
Камара
24
Бийол
28
Соле
31
Кристенсен
32
Эккеленкамп
4
Ловрич
22
Пайеро
10
Товен
20
Лукка
4
Санчес
4-3-3
1
Станкович
5
Хапс
3
Шингтьен
21
Идзес
5
Канде
77
Думбия
41
Кавилья
6
Бусио
11
Ористанио
10
Йебоа
24
Дзербин
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
22
Пайеро
29
Атта
29
Атта
22
Пайеро
10
Товен
6
Саррага
6
Саррага
10
Товен
32
Эккеленкамп
20
Пафунди
20
Пафунди
32
Эккеленкамп
4
Санчес
17
17
4
Санчес
1
Станкович
66
Йоронен
66
Йоронен
1
Станкович
77
Думбия
71
Перес
71
Перес
77
Думбия
6
Бусио
77
Эллертссон
77
Эллертссон
6
Бусио
5
Хапс
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
5
Хапс
11
Ористанио
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
11
Ористанио
Остались в запасе
Удинезе
Венеция
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
70
Руй Модешту
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
23
Маттео Гранди
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
44
Шейк Конде
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
31
Альберто Кьезурин
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
70
Руй Модешту
ПВ
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
44
Шейк Конде
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
31
Альберто Кьезурин
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Удинезе - Венеция
3
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
20
9
Офсайды
3
1
Количество передач
340
311
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
73
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
0.74
1.26
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Венеции», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Венеция»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»