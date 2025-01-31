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  • «Вердер» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2025

«Вердер» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2025

31 января 2025, 21:20
Вердер
31.01.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
14' Л. Биттенкурт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
14
Сенне Линен
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Романо Шмид
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
(К) ЦП
2
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
17
Марко Груль
ЛВ
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
80
Скелли Алверу
ЦП
24
Патрис Чович
ЦП
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Цеттерер
4
Штарк
5
Юнг
32
Фридль
8
Вайзер
12
Каборе
14
Линен
32
Биттенкурт
10
Шмид
11
Нджинма
33
Дукщ
4-1-2-2-1
27
Центнер
21
Да Коста
2
Мвене
16
Белл
19
Каси
6
Сано
31
Кор
10
Амири
8
Небель
2
Джэ Сон
44
Вайпер
12
Каборе
17
Кен
17
Кен
12
Каборе
5
Юнг
5
Пипер
5
Пипер
5
Юнг
32
Биттенкурт
80
Алверу
80
Алверу
32
Биттенкурт
33
Дукщ
17
Груль
17
Груль
33
Дукщ
16
Белл
5
Ляйтш
5
Ляйтш
16
Белл
19
Каси
30
Видмер
30
Видмер
19
Каси
10
Амири
20
Хонг
20
Хонг
10
Амири
2
Мвене
70
Норден
70
Норден
2
Мвене
44
Вайпер
9
Зиб
9
Зиб
44
Вайпер
Остались в запасе
Вердер
Майнц
1
Мио Бакхаус
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
Главный тренер
Оле Вернер
1
Лассе Рис
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Вердер - Майнц
6
2
3
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
3
8
Нарушения
14
13
Офсайды
1
1
Количество передач
325
540
Сейвы
2
4
Точность передач %
68
80
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
2.91
1.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Майнца», 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Майнц»

«Вердер» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Майнц Вердер
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