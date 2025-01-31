31.01.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Вердер
Вердер
3-2-1-3-1
16
Цеттерер
4
Штарк
5
Юнг
32
Фридль
8
Вайзер
12
Каборе
14
Линен
32
Биттенкурт
10
Шмид
11
Нджинма
33
Дукщ
4-1-2-2-1
27
Центнер
21
Да Коста
2
Мвене
16
Белл
19
Каси
6
Сано
31
Кор
10
Амири
8
Небель
2
Джэ Сон
44
Вайпер
12
Каборе
17
Кен
17
Кен
12
Каборе
5
Юнг
5
Пипер
5
Пипер
5
Юнг
32
Биттенкурт
80
Алверу
80
Алверу
32
Биттенкурт
33
Дукщ
17
Груль
17
Груль
33
Дукщ
16
Белл
5
Ляйтш
5
Ляйтш
16
Белл
19
Каси
30
Видмер
30
Видмер
19
Каси
10
Амири
20
Хонг
20
Хонг
10
Амири
2
Мвене
70
Норден
70
Норден
2
Мвене
44
Вайпер
9
Зиб
9
Зиб
44
Вайпер
Остались в запасе
Вердер
Майнц
1
Мио Бакхаус
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
Главный тренер
Оле Вернер
1
Лассе Рис
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Вердер - Майнц
6
2
3
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
3
8
Нарушения
14
13
Офсайды
1
1
Количество передач
325
540
Сейвы
2
4
Точность передач %
68
80
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
2.91
1.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Майнца», 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Майнц»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»