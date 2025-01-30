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  • «Ференцварош» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

«Ференцварош» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

30 января 2025, 21:50
Ференцварош
30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
4 : 3
Завершен
АЗ Алкмаар
9' М. Бен Ромдан 34' А. Траоре 45' М. Бен Ромдан 82' Б. Варга (П)
76' С. Мейнанс 90' Т. Пэррот 90+5' С. Мейнанс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
19
Бернабеш Варга
(К) ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
(К) ОП
17
Кристиян Белич
ОП
10
Кес Смит
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Ференцварош
33
Левенте Эри
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
20
Кади Боржес
АП
88
Филипп Ромменс
АП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
4
Льюис Схаутен
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
4-1-3-2
1
Варга
77
Чивич
26
Сиссе
27
Тот
3
Гартенманн
80
Майга
25
Макрецкис
15
Абу Фани
5
Бен Ромдан
19
Варга
14
Траоре
4-2-1-2-1
1
Овусу-Одуро
30
Касиус
3
Гос
23
Деккер
34
де Вит
6
Коопмейнерс
17
Белич
10
Смит
42
Аддаи
15
Лахдо
17
Поку
5
Бен Ромдан
34
Густаво
34
Густаво
5
Бен Ромдан
14
Траоре
16
Закариассен
16
Закариассен
14
Траоре
15
Абу Фани
20
Боржес
20
Боржес
15
Абу Фани
80
Майга
88
Ромменс
88
Ромменс
80
Майга
19
Варга
20
Салданья
20
Салданья
19
Варга
30
Касиус
2
Майкума
2
Майкума
30
Касиус
17
Белич
8
Класи
8
Класи
17
Белич
6
Коопмейнерс
10
Бурместер
10
Бурместер
6
Коопмейнерс
17
Поку
21
Мейнанс
21
Мейнанс
17
Поку
15
Лахдо
19
Пэррот
19
Пэррот
15
Лахдо
Остались в запасе
Ференцварош
АЗ Алкмаар
33
Левенте Эри
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
71
Csongor Lakatos
ЦП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Льюис Схаутен
ЦП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
33
Левенте Эри
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
71
Csongor Lakatos
ЦП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Льюис Схаутен
ЦП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Ференцварош - АЗ Алкмаар
2
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
9
16
Офсайды
1
1
Количество передач
302
558
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.68
0.8

Смотреть прямую трансляцию матча «Ференцварош» против «АЗ Алкмаар», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – «АЗ Алкмаар»

«Ференцварош» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы АЗ Алкмаар Ференцварош
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