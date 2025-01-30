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  • «Андерлехт» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

«Андерлехт» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

30 января 2025, 21:50
Андерлехт
30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
3 : 4
Завершен
Хоффенхайм
18' Л. Васкес 88' Л. Аугустинссон
41' Р. Гранац 54' Т. Бишоф 59' Д. Моква 65' А. Гложек
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
16
Яри Версхарен
(К) ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
32
Луис Васкес
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
(К) ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
34
Том Бишоф
АП
42
Давид Моква
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Андерлехт
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Timo Schlieck
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
79
Ali Maamar
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
6
Тео Леони
АП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
42
Кейсуке Гото
ЦФ
Хоффенхайм
32
Tim Philipp
ВР
33
Benjamin Lade
ВР
21
Luca Erlein
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
17
Noah König
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
16
Хеннес Беренс
ЦП
28
Florian Micheler
ЦП
10
Luka Djuric
ЦП
9
Simon Kalambayi
ЦФ
3-5-1-1
1
6
Аугустинссон
4
Шимич
54
Сарделла
23
Ритс
83
Дегреф
9
Амузу
18
Дендокер
16
Версхарен
9
Азар
32
Васкес
4-2-1-3
37
Филипп
2
Гранац
25
Акпогума
3
Чавес
39
Юрасек
18
Гайгер
22
Бекер
34
Бишоф
9
Мерстедт
10
Гложек
42
Моква
54
Сарделла
79
79
54
Сарделла
16
Версхарен
6
Леони
6
Леони
16
Версхарен
9
Азар
29
Стройкенс
29
Стройкенс
9
Азар
9
Амузу
10
Ангуло
10
Ангуло
9
Амузу
18
Гайгер
21
21
18
Гайгер
42
Моква
16
Беренс
16
Беренс
42
Моква
34
Бишоф
28
28
34
Бишоф
10
Гложек
30
Бюлтер
30
Бюлтер
10
Гложек
Остались в запасе
Андерлехт
Хоффенхайм
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Timo Schlieck
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
42
Кейсуке Гото
ЦФ
32
Tim Philipp
ВР
33
Benjamin Lade
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
17
Noah König
ЦЗ
10
Luka Djuric
ЦП
9
Simon Kalambayi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Timo Schlieck
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
42
Кейсуке Гото
ЦФ
Остались в запасе
32
Tim Philipp
ВР
33
Benjamin Lade
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
17
Noah König
ЦЗ
10
Luka Djuric
ЦП
9
Simon Kalambayi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Андерлехт - Хоффенхайм
5
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
7
4
Нарушения
7
13
Офсайды
1
2
Количество передач
430
464
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Андерлехт» против «Хоффенхайма», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Андерлехт»«Хоффенхайм»

«Андерлехт» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Хоффенхайм Андерлехт
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