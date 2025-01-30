30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
Лига Европы, 8 тур
3 : 4
Завершен
Составы команд
Андерлехт
Андерлехт
3-5-1-1
1
6
Аугустинссон
4
Шимич
54
Сарделла
23
Ритс
83
Дегреф
9
Амузу
18
Дендокер
16
Версхарен
9
Азар
32
Васкес
4-2-1-3
37
Филипп
2
Гранац
25
Акпогума
3
Чавес
39
Юрасек
18
Гайгер
22
Бекер
34
Бишоф
9
Мерстедт
10
Гложек
42
Моква
54
Сарделла
79
79
54
Сарделла
16
Версхарен
6
Леони
6
Леони
16
Версхарен
9
Азар
29
Стройкенс
29
Стройкенс
9
Азар
9
Амузу
10
Ангуло
10
Ангуло
9
Амузу
18
Гайгер
21
21
18
Гайгер
42
Моква
16
Беренс
16
Беренс
42
Моква
34
Бишоф
28
28
34
Бишоф
10
Гложек
30
Бюлтер
30
Бюлтер
10
Гложек
Остались в запасе
Андерлехт
Хоффенхайм
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Timo Schlieck
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
42
Кейсуке Гото
ЦФ
32
Tim Philipp
ВР
33
Benjamin Lade
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
17
Noah König
ЦЗ
10
Luka Djuric
ЦП
9
Simon Kalambayi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Timo Schlieck
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
42
Кейсуке Гото
ЦФ
Остались в запасе
32
Tim Philipp
ВР
33
Benjamin Lade
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
17
Noah König
ЦЗ
10
Luka Djuric
ЦП
9
Simon Kalambayi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Андерлехт - Хоффенхайм
5
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
7
4
Нарушения
7
13
Офсайды
1
2
Количество передач
430
464
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Андерлехт» против «Хоффенхайма», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Андерлехт» – «Хоффенхайм»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»