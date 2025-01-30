30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
Лига Европы, 8 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Маккаби
Маккаби
4-2-3-1
21
Слуга
3
Ревиво
23
Лемкин
4
Шломо
6
Асанте
36
Шахар
28
Сиссоко
7
Патати
36
Каничовски
77
Давида
99
Тургеман
4-2-2-1-1
99
Кошта
17
Мариу
35
Джало
6
Отавио
74
Моура
22
Варела
46
Эустакиу
20
Виейра
6
Гонсалес
11
Пепе
10
Намасо
36
Каничовски
8
ван Овереем
8
ван Овереем
36
Каничовски
36
Шахар
8
Перец
8
Перец
36
Шахар
99
Тургеман
19
19
99
Тургеман
74
Моура
12
Сануси
12
Сануси
74
Моура
20
Виейра
15
15
20
Виейра
6
Гонсалес
86
Мора
86
Мора
6
Гонсалес
Остались в запасе
Маккаби
Порту
90
Рой Мишпати
ВР
50
Idan Trau
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
33
Hisham Layous
ЦП
53
Roee Magor
ЦП
20
Henry Addo
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
14
Клаудио Рамос
ВР
94
Самуэл
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
10
Андре Франку
АП
24
Иван Хайме
ЛВ
13
Галено
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Остались в запасе
90
Рой Мишпати
ВР
50
Idan Trau
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
33
Hisham Layous
ЦП
53
Roee Magor
ЦП
20
Henry Addo
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
94
Самуэл
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
10
Андре Франку
АП
24
Иван Хайме
ЛВ
13
Галено
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Мартин Анселми
Статистика матча Маккаби - Порту
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
5
Нарушения
9
13
Офсайды
3
2
Количество передач
487
440
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.52
0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Маккаби» против «Порту», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Маккаби» – «Порту»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»