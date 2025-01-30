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  • «Маккаби» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

«Маккаби» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

30 января 2025, 21:50
Маккаби
30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
0 : 1
Завершен
Порту
58' Н. Гонсалес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
21
Симон Слуга
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
7
Весли Патати
ЛВ
36
Идо Шахар
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
(К) АП
77
Ошер Давида
ПВ
99
Дор Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
10
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
50
Idan Trau
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
8
Дор Перец
ЦП
33
Hisham Layous
ЦП
53
Roee Magor
ЦП
20
Henry Addo
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
94
Самуэл
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
13
Галено
ЛВ
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
86
Родригу Мора
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
4-2-3-1
21
Слуга
3
Ревиво
23
Лемкин
4
Шломо
6
Асанте
36
Шахар
28
Сиссоко
7
Патати
36
Каничовски
77
Давида
99
Тургеман
4-2-2-1-1
99
Кошта
17
Мариу
35
Джало
6
Отавио
74
Моура
22
Варела
46
Эустакиу
20
Виейра
6
Гонсалес
11
Пепе
10
Намасо
36
Каничовски
8
ван Овереем
8
ван Овереем
36
Каничовски
36
Шахар
8
Перец
8
Перец
36
Шахар
99
Тургеман
19
19
99
Тургеман
74
Моура
12
Сануси
12
Сануси
74
Моура
20
Виейра
15
15
20
Виейра
6
Гонсалес
86
Мора
86
Мора
6
Гонсалес
Остались в запасе
Маккаби
Порту
90
Рой Мишпати
ВР
50
Idan Trau
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
33
Hisham Layous
ЦП
53
Roee Magor
ЦП
20
Henry Addo
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
14
Клаудио Рамос
ВР
94
Самуэл
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
10
Андре Франку
АП
24
Иван Хайме
ЛВ
13
Галено
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Остались в запасе
90
Рой Мишпати
ВР
50
Idan Trau
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
33
Hisham Layous
ЦП
53
Roee Magor
ЦП
20
Henry Addo
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
94
Самуэл
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
10
Андре Франку
АП
24
Иван Хайме
ЛВ
13
Галено
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Мартин Анселми
Статистика матча Маккаби - Порту
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
5
Нарушения
9
13
Офсайды
3
2
Количество передач
487
440
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.52
0.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Маккаби» против «Порту», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Маккаби»«Порту»

«Маккаби» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Порту Маккаби
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