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  • «Мидтьюлланд» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

«Мидтьюлланд» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

30 января 2025, 21:50
Мидтьюлланд
30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
2 : 2
Завершен
Фенербахче
27' У. Диао 86' В. Андреасен
39' Ю. Эн-Несири 47' Э. Джеко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
21
Денил Кастильо
ОП
29
Адам Габриэль
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
24
Дарио Осорио
ПВ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Мидтьюлланд
30
Ovie Ejeheri
ВР
31
Liam Selin
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
41
Микель Гогорза
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
Фенербахче
39
Engin Biterge
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
42
Зеки Дурсун
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
44
Yigit Ekiz
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лоссль
2
Андерссон
22
Серенсен
4
Диао
29
Паулиньо
21
Кастильо
29
Габриэль
18
Серенсен
58
Симсир
24
Осорио
16
Букса
3-3-2-2
70
Эгрибаят
2
Сеюнджу
4
Джику
4
Акчичек
5
Юкшек
7
Фред
8
Яндас
17
Шиманьски
10
Тадич
7
Джеко
21
Эн-Несири
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
29
Габриэль
19
19
29
Габриэль
21
Кастильо
17
Андреасен
17
Андреасен
21
Кастильо
8
Яндас
17
Кахведжи
17
Кахведжи
8
Яндас
10
Тадич
7
Ундер
7
Ундер
10
Тадич
21
Эн-Несири
23
Тосун
23
Тосун
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Фенербахче
30
Ovie Ejeheri
ВР
31
Liam Selin
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
41
Микель Гогорза
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
39
Engin Biterge
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
42
Зеки Дурсун
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
44
Yigit Ekiz
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
30
Ovie Ejeheri
ВР
31
Liam Selin
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
41
Микель Гогорза
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
Остались в запасе
39
Engin Biterge
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
42
Зеки Дурсун
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
44
Yigit Ekiz
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Мидтьюлланд - Фенербахче
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
13
Офсайды
1
0
Количество передач
454
399
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
71
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.41
1.47

Смотреть прямую трансляцию матча «Мидтьюлланд» против «Фенербахче», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд» – «Фенербахче»

«Мидтьюлланд» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фенербахче Мидтьюлланд
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