30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
Лига Европы, 8 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Мидтьюлланд
Мидтьюлланд
4-1-2-2-1
1
Лоссль
2
Андерссон
22
Серенсен
4
Диао
29
Паулиньо
21
Кастильо
29
Габриэль
18
Серенсен
58
Симсир
24
Осорио
16
Букса
3-3-2-2
70
Эгрибаят
2
Сеюнджу
4
Джику
4
Акчичек
5
Юкшек
7
Фред
8
Яндас
17
Шиманьски
10
Тадич
7
Джеко
21
Эн-Несири
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
29
Габриэль
19
19
29
Габриэль
21
Кастильо
17
Андреасен
17
Андреасен
21
Кастильо
8
Яндас
17
Кахведжи
17
Кахведжи
8
Яндас
10
Тадич
7
Ундер
7
Ундер
10
Тадич
21
Эн-Несири
23
Тосун
23
Тосун
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Фенербахче
30
Ovie Ejeheri
ВР
31
Liam Selin
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
41
Микель Гогорза
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
39
Engin Biterge
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
42
Зеки Дурсун
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
44
Yigit Ekiz
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
30
Ovie Ejeheri
ВР
31
Liam Selin
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
41
Микель Гогорза
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
Остались в запасе
39
Engin Biterge
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
42
Зеки Дурсун
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
44
Yigit Ekiz
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Мидтьюлланд - Фенербахче
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
13
Офсайды
1
0
Количество передач
454
399
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
71
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.41
1.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Мидтьюлланд» против «Фенербахче», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»