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  • «Атлетик» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

«Атлетик» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

30 января 2025, 21:50
Атлетик
30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
3 : 1
Завершен
Виктория
25' Н. Уильямс 64' Е. Альварес 90+5' Х. Мартон
71' М. Гавел
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦП
23
Лукаш Калвах
(К) ЦП
10
Павел Шулц
АП
20
Каду
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
8
Ойан Сансет
АП
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Виктория
30
Viktor Baier
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
9
Матей Валента
АП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
4-2-2-2
13
Агирресабала
17
Бершиче
3
Вивиан
5
Альварес
18
де Маркос
18
Хаурегисар
6
Прадос
7
Беренгер
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
4-2-2-2
23
Йедличка
15
Маркович
21
Емелка
24
Гавел
40
Дуэ
6
Черв
23
Калвах
20
Каду
10
Шулц
11
Выдра
80
Аду
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
10
Уильямс
46
Гомес
46
Гомес
10
Уильямс
7
Беренгер
8
Сансет
8
Сансет
7
Беренгер
9
Уильямс
25
Джало
25
Джало
9
Уильямс
11
Гурусета
20
Мартон
20
Мартон
11
Гурусета
23
Калвах
15
Васулин
15
Васулин
23
Калвах
Остались в запасе
Атлетик
Виктория
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
30
Viktor Baier
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
9
Матей Валента
АП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
Остались в запасе
30
Viktor Baier
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
9
Матей Валента
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Атлетик - Виктория
2
1
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
9
Офсайды
1
3
Количество передач
491
366
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.15
0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Виктории», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Виктория»

«Атлетик» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Виктория Атлетик
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