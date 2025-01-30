30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
Лига Европы, 8 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-2-2
13
Агирресабала
17
Бершиче
3
Вивиан
5
Альварес
18
де Маркос
18
Хаурегисар
6
Прадос
7
Беренгер
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
4-2-2-2
23
Йедличка
15
Маркович
21
Емелка
24
Гавел
40
Дуэ
6
Черв
23
Калвах
20
Каду
10
Шулц
11
Выдра
80
Аду
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
10
Уильямс
46
Гомес
46
Гомес
10
Уильямс
7
Беренгер
8
Сансет
8
Сансет
7
Беренгер
9
Уильямс
25
Джало
25
Джало
9
Уильямс
11
Гурусета
20
Мартон
20
Мартон
11
Гурусета
23
Калвах
15
Васулин
15
Васулин
23
Калвах
Остались в запасе
Атлетик
Виктория
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
30
Viktor Baier
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
9
Матей Валента
АП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
Остались в запасе
30
Viktor Baier
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
9
Матей Валента
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Атлетик - Виктория
2
1
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
9
Офсайды
1
3
Количество передач
491
366
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.15
0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Виктории», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Виктория»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»