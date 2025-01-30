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  • «Реал Сосьедад» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

«Реал Сосьедад» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

30 января 2025, 21:50
Реал Сосьедад
30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
2 : 0
Завершен
ПАОК
43' О. Стейнн Оскарссон 48' О. Стейнн Оскарссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
(К) ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
15
Пабло Марин
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Штефан Шваб
(К) ЦП
2
Мади Камара
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
ПАОК
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
90
Димитриос Коттас
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
45
Яннис Константелиас
АП
47
Шола Шоретайр
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
4-1-3-2
13
Марреро
17
Гомес
6
Элустондо
21
Агер
20
Одриосола
36
Субименди
7
Барренечеа
15
Марин
23
Бекер
9
Оскарссон
10
Мендес
4-3-1-2
24
Котарски
94
Кедзиора
17
Кастро
5
Михайлидис
21
Баба
21
Оздоев
22
Шваб
2
Камара
77
Десподов
23
Брэндон
11
Тайсон
17
Гомес
16
Лопес
16
Лопес
17
Гомес
20
Одриосола
6
Мартин
6
Мартин
20
Одриосола
36
Субименди
8
Оласагасти
8
Оласагасти
36
Субименди
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
7
Барренечеа
14
Кубо
14
Кубо
7
Барренечеа
77
Десподов
47
Шоретайр
47
Шоретайр
77
Десподов
23
Брэндон
63
Чалов
63
Чалов
23
Брэндон
Остались в запасе
Реал Сосьедад
ПАОК
1
Алекс Ремиро
ВР
19
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
90
Димитриос Коттас
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
19
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
90
Димитриос Коттас
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Реал Сосьедад - ПАОК
2
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
8
Офсайды
0
2
Количество передач
588
494
Сейвы
4
5
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.7
1.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против ПАОК, 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – ПАОК

«Реал Сосьедад» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ПАОК Реал Сосьедад
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