30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
Лига Европы, 8 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-1-3-2
13
Марреро
17
Гомес
6
Элустондо
21
Агер
20
Одриосола
36
Субименди
7
Барренечеа
15
Марин
23
Бекер
9
Оскарссон
10
Мендес
4-3-1-2
24
Котарски
94
Кедзиора
17
Кастро
5
Михайлидис
21
Баба
21
Оздоев
22
Шваб
2
Камара
77
Десподов
23
Брэндон
11
Тайсон
17
Гомес
16
Лопес
16
Лопес
17
Гомес
20
Одриосола
6
Мартин
6
Мартин
20
Одриосола
36
Субименди
8
Оласагасти
8
Оласагасти
36
Субименди
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
7
Барренечеа
14
Кубо
14
Кубо
7
Барренечеа
77
Десподов
47
Шоретайр
47
Шоретайр
77
Десподов
23
Брэндон
63
Чалов
63
Чалов
23
Брэндон
Остались в запасе
Реал Сосьедад
ПАОК
1
Алекс Ремиро
ВР
19
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
90
Димитриос Коттас
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
19
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
90
Димитриос Коттас
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Реал Сосьедад - ПАОК
2
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
8
Офсайды
0
2
Количество передач
588
494
Сейвы
4
5
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.7
1.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против ПАОК, 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – ПАОК
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»