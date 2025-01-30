Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ФКСБ – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

ФКСБ – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

30 января 2025, 21:50
ФКСБ
30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
60' Д. Далот 68' К. Мэйну
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
17
Михай Попеску
ЦЗ
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
6
Малком Эджума
ОП
15
Адриан Шут
(К) ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
11
Давид Микулеску
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
15
Тоби Колльер
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
ФКСБ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
22
Александру Балутэ
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
22
Михай Тома
ЦП
7
Александру Муси
АП
34
Михай Удря
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
24
Андре Онана
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-2-1-3
32
Тарновану
17
Попеску
5
Дава
33
Радунович
30
Нгезана
6
Эджума
15
Шут
2
Крецу
11
Бирлигеа
17
Тэнасе
11
Микулеску
3-3-1-2-1
1
Баиндыр
3
Мазрауи
4
де Лигт
6
Мартинес
2
Далот
15
Колльер
3
Маласья
20
Мэйну
24
Эриксен
8
Фернандеш
19
Хойлунд
2
Крецу
22
Балутэ
22
Балутэ
2
Крецу
6
Эджума
42
Альхассан
42
Альхассан
6
Эджума
11
Микулеску
7
Муси
7
Муси
11
Микулеску
17
Тэнасе
11
Стефанеску
11
Стефанеску
17
Тэнасе
6
Мартинес
15
Йоро
15
Йоро
6
Мартинес
24
Эриксен
5
Каземиро
5
Каземиро
24
Эриксен
3
Маласья
17
Гарначо
17
Гарначо
3
Маласья
15
Колльер
16
Диалло
16
Диалло
15
Колльер
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
ФКСБ
Манчестер Юнайтед
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
22
Михай Тома
ЦП
34
Михай Удря
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
22
Том Хитон
ВР
24
Андре Онана
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
22
Михай Тома
ЦП
34
Михай Удря
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
24
Андре Онана
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча ФКСБ - Манчестер Юнайтед
3
1
Всего ударов по воротам
8
21
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
10
Офсайды
2
2
Количество передач
287
669
Сейвы
5
3
Точность передач %
74
88
Удары мимо ворот
5
11
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
16
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.55
2.72

Смотреть прямую трансляцию матча ФКСБ против «Манчестер Юнайтед», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ФКСБ – «Манчестер Юнайтед»

ФКСБ – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Манчестер Юнайтед ФКСБ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
20
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+