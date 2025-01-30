30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
Лига Европы, 8 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
ФКСБ
ФКСБ
4-2-1-3
32
Тарновану
17
Попеску
5
Дава
33
Радунович
30
Нгезана
6
Эджума
15
Шут
2
Крецу
11
Бирлигеа
17
Тэнасе
11
Микулеску
3-3-1-2-1
1
Баиндыр
3
Мазрауи
4
де Лигт
6
Мартинес
2
Далот
15
Колльер
3
Маласья
20
Мэйну
24
Эриксен
8
Фернандеш
19
Хойлунд
2
Крецу
22
Балутэ
22
Балутэ
2
Крецу
6
Эджума
42
Альхассан
42
Альхассан
6
Эджума
11
Микулеску
7
Муси
7
Муси
11
Микулеску
17
Тэнасе
11
Стефанеску
11
Стефанеску
17
Тэнасе
6
Мартинес
15
Йоро
15
Йоро
6
Мартинес
24
Эриксен
5
Каземиро
5
Каземиро
24
Эриксен
3
Маласья
17
Гарначо
17
Гарначо
3
Маласья
15
Колльер
16
Диалло
16
Диалло
15
Колльер
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
ФКСБ
Манчестер Юнайтед
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
22
Михай Тома
ЦП
34
Михай Удря
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
22
Том Хитон
ВР
24
Андре Онана
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
22
Михай Тома
ЦП
34
Михай Удря
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
24
Андре Онана
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча ФКСБ - Манчестер Юнайтед
3
1
Всего ударов по воротам
8
21
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
10
Офсайды
2
2
Количество передач
287
669
Сейвы
5
3
Точность передач %
74
88
Удары мимо ворот
5
11
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
16
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.55
2.72
Смотреть прямую трансляцию матча ФКСБ против «Манчестер Юнайтед», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ФКСБ – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»