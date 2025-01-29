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  • «Штурм» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

«Штурм» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

29 января 2025, 21:50
Штурм
29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
1 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
42' А. Малич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
23
Арьян Малич
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К) ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
42
Точи Чуквуани
ЦП
35
Малик Ялкуйе
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
14
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Юрген Саумель
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Штурм
1
Маттео Биньетти
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
7
Oliver Sorg
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
14
Томи Хорват
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
43
Якоб Хёдль
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
25
Леон Гргич
ЦФ
36
Амади Камара
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
48
Lionel Voufack
ЦЗ
43
Leon Koss
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
3-2-3-1-1
37
Шерпен
4
Лавале
35
Гейрхофер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
23
Малич
42
Чуквуани
35
Ялкуйе
8
Китеишвили
11
Бевинг
14
Джатта
3-1-2-2-2
26
Вандевордт
2
Гертрейда
3
Битшиабу
4
Орбан
48
Вермерен
13
Зайвальд
21
Айдара
21
Баумгартнер
7
Нуса
17
Опенда
15
Поульсен
4
Горенц-Станкович
25
Хирлендер
25
Хирлендер
4
Горенц-Станкович
11
Бевинг
14
Звонарек
14
Звонарек
11
Бевинг
14
Джатта
36
Камара
36
Камара
14
Джатта
21
Баумгартнер
22
Раум
22
Раум
21
Баумгартнер
2
Гертрейда
16
Клостерманн
16
Клостерманн
2
Гертрейда
3
Битшиабу
23
Люкеба
23
Люкеба
3
Битшиабу
13
Зайвальд
7
Симонс
7
Симонс
13
Зайвальд
15
Поульсен
30
Шешко
30
Шешко
15
Поульсен
Остались в запасе
Штурм
РБ Лейпциг
1
Маттео Биньетти
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
7
Oliver Sorg
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
14
Томи Хорват
ЦП
43
Якоб Хёдль
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Юрген Саумель
25
Петер Гулачи
ВР
48
Lionel Voufack
ЦЗ
43
Leon Koss
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Маттео Биньетти
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
7
Oliver Sorg
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
14
Томи Хорват
ЦП
43
Якоб Хёдль
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
48
Lionel Voufack
ЦЗ
43
Leon Koss
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Юрген Саумель
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Штурм - РБ Лейпциг
3
1
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
13
9
Офсайды
2
6
Количество передач
308
451
Сейвы
5
4
Точность передач %
67
75
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Штурм» против «РБ Лейпцига», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штурм»«РБ Лейпциг»

«Штурм» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов РБ Лейпциг Штурм
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