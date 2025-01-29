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  • «Спортинг» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

«Спортинг» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

29 января 2025, 21:50
Спортинг
29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
77' К. Хардер
21' Т. Побега
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
81
Франко Исраэль
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
10
Джени Катамо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
(К) ОП
7
Тринкау
ЦФ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Спортинг
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
78
Мауру Коуту
ЛВ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
50
Алешандре Бриту
ЦП
8
Жоау Симойнш
ЦП
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
23
Жеовани Кенда
ПВ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
13
Tommaso Ravaglioli
ЦФ
3-3-2-2
81
Исраэль
25
Инасиу
6
Дебаст
21
Браганца
2
Дьоманде
23
Юльманн
22
Фреснеда
10
Катамо
20
Араухо
40
Хардер
7
Тринкау
4-3-2-1
1
Равалья
3
Хольм
16
Казале
17
Беукема
33
Миранда
4
Побега
80
Фаббиан
19
Фергюсон
14
Ндой
16
Айлинг
9
Кастро
7
Тринкау
2
Рейс
2
Рейс
7
Тринкау
21
Браганца
23
Кенда
23
Кенда
21
Браганца
3
Хольм
22
Ликояннис
22
Ликояннис
3
Хольм
17
Беукема
6
Эрлич
6
Эрлич
17
Беукема
19
Фергюсон
6
Моро
6
Моро
19
Фергюсон
4
Побега
21
Одгор
21
Одгор
4
Побега
16
Айлинг
27
Даллинга
27
Даллинга
16
Айлинг
Остались в запасе
Спортинг
Болонья
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
50
Алешандре Бриту
ЦП
8
Жоау Симойнш
ЦП
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
13
Tommaso Ravaglioli
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
50
Алешандре Бриту
ЦП
8
Жоау Симойнш
ЦП
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
13
Tommaso Ravaglioli
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Спортинг - Болонья
3
5
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
5
6
Нарушения
18
29
Офсайды
1
0
Количество передач
439
315
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.38
1.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Спортинг» против «Болоньи», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спортинг» – «Болонья»

«Спортинг» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Болонья Спортинг
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