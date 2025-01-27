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Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Сельты», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Сельта»