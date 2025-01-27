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  • «Алавес» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2025

«Алавес» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2025

27 января 2025, 20:50
Алавес
27.01.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
6' Кике (П)
66' П. Дуран
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
(К) ОП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
8
Фран Бельтран
(К) ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
88
Дауда Думбия
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Сельта
25
Марк Видаль
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
28
Фер Лопес
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Овоно
3
Санчес
24
Диарра
5
Абкар
14
Теналья
23
Бенавидес
6
Гевара
18
Гуриди
17
Конечны
7
Висенте
19
Кике
3-2-2-3
13
Гуаита
18
Лаго
15
Старфельт
5
Каррейра
3
Алонсо
23
Ристич
8
Бельтран
6
Мориба
10
Серви
7
Иглесиас
11
Дуран
19
Кике
11
Мартинес
11
Мартинес
19
Кике
23
Бенавидес
12
Вильялибре
12
Вильялибре
23
Бенавидес
17
Конечны
77
Мартин
77
Мартин
17
Конечны
18
Лаго
20
Родригес
20
Родригес
18
Лаго
11
Дуран
28
Лопес
28
Лопес
11
Дуран
23
Ристич
23
Альварес
23
Альварес
23
Ристич
10
Серви
19
Сведберг
19
Сведберг
10
Серви
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
Остались в запасе
Алавес
Сельта
13
Адриан Родригес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
88
Дауда Думбия
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
25
Марк Видаль
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
88
Дауда Думбия
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
Остались в запасе
25
Марк Видаль
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Алавес - Сельта
2
3
Всего ударов по воротам
4
5
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
14
Офсайды
1
0
Количество передач
471
462
Сейвы
1
0
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Сельты», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Сельта»

«Алавес» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Алавес
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