27.01.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-1-2-2-1
25
Овоно
3
Санчес
24
Диарра
5
Абкар
14
Теналья
23
Бенавидес
6
Гевара
18
Гуриди
17
Конечны
7
Висенте
19
Кике
3-2-2-3
13
Гуаита
18
Лаго
15
Старфельт
5
Каррейра
3
Алонсо
23
Ристич
8
Бельтран
6
Мориба
10
Серви
7
Иглесиас
11
Дуран
19
Кике
11
Мартинес
11
Мартинес
19
Кике
23
Бенавидес
12
Вильялибре
12
Вильялибре
23
Бенавидес
17
Конечны
77
Мартин
77
Мартин
17
Конечны
18
Лаго
20
Родригес
20
Родригес
18
Лаго
11
Дуран
28
Лопес
28
Лопес
11
Дуран
23
Ристич
23
Альварес
23
Альварес
23
Ристич
10
Серви
19
Сведберг
19
Сведберг
10
Серви
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
Остались в запасе
Алавес
Сельта
13
Адриан Родригес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
88
Дауда Думбия
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
25
Марк Видаль
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
88
Дауда Думбия
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
Остались в запасе
25
Марк Видаль
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Алавес - Сельта
2
3
Всего ударов по воротам
4
5
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
14
Офсайды
1
0
Количество передач
471
462
Сейвы
1
0
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Сельты», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»